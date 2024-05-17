Выставка «Соцреализм. Трансформация стиля. Советское искусство» открылась в Оренбурге

16 мая 2024 года Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» впервые на территории Оренбургской области представил выставочный проект «Соцреализм. Трансформация стиля. Советское искусство». Выставка организована в Оренбургском областном музее изобразительных искусств (ул. Володарского, д. 13г) при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Оренбургской области.

Экспозиция объединяет более 100 произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и плакатной графики из собраний Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Оренбургского областного музея изобразительных искусств и охватывает период с начала 1930-х годов до середины 1980-х. Выставка уникальна тем, что она наиболее полно и репрезентативно показывает собрание РОСИЗО, как одного из интереснейших собраний российского искусства советского периода

В открытии выставки приняла участие Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко:

«У нас сложилось прекрасное сотрудничество между Оренбургским музеем изобразительных искусств и РОСИЗО. Этому сотрудничеству более пяти лет. Именно благодаря Центру, фонды нашего музея за последние несколько лет пополнились прекрасными полотнами, которые мы включаем в свои выставки. И один из таких примеров – эта экспозиция. Из 100 работ, представленных здесь, есть и картины из коллекции нашего музея. Поздравляю всех с открытием выставки и благодарю коллег, за то, что они позволяют нам приобретать новый опыт».

Социалистический реализм был основным творческим методом в художественной жизни страны. Он декларировал правдивое изображение действительности в ее революционном развитии, чтобы воспитать зрителя в духе идей социализма.

«РОСИЗО ведет активную выставочную деятельность в российских регионах. Но надо признать, не так часто среди региональных проектов встречаются выставки такого масштаба. Мы признательны нашим оренбургским коллегам, что во многом благодаря их инициативе, упорству и постоянной поддержке эта выставка открылась. Социалистический реализм — искусство, которое, казалось бы, навсегда ушло в прошлое вместе с породившей его эпохой не только не забывается, но с течением времени становится все более актуальным и привлекательным для публики. Именно потому, что сквозь условность и идеологию мы чувствуем силу переживания художников того времени. Именно сила переживания делает их героев близкими и понятными нам», — прокомментировала генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Выставочный проект «Соцреализм. Трансформация стиля. Советское искусство» демонстрирует разнообразие и сложность соцреализма, а также его историческое развитие.

На выставке представлены произведения Александра Самохвалова, Екатерины Зерновой, Кузьмы Николаева, главного художника сталинского официоза Александра Герасимова, скульпторов — участников Ленинского плана монументальной пропаганды: Сарры Лебедевой, Льва Кербеля, включая знаменитый «Булыжник — оружие пролетариата» Ивана Шадра, и работы художников, которые ушли от соцреализма в поиске своего собственного стиля — Таира Салахова, Александра Мыльникова, Татьяны Назаренко и многих других.

Также в рамках церемонии открытия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и Оренбургским областным музеем изобразительных искусств в целях расширения межмузейного взаимодействия и содействия всестороннему развитию культуры и искусства в Российской Федерации. Основными направлениями двусторонней работы станут обмен опытом в сфере реставрации, расширение научных связей, а также организация временных выставок и других проектов.

«На протяжении пяти лет Оренбургский областной музей изобразительных искусств получает колоссальную поддержку от Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» в пополнении фондов. С 2019 года музею были переданы живописные и графические произведения, скульптурные композиции и предметы декоративно-прикладного искусства. Их общее количество превышает две тысячи единиц. Соглашение о сотрудничестве, которое мы подписали сегодня, открывает дополнительные возможности совместной работы и реализации новых проектов, а также взаимовыгодного сотрудничества на благо развития культурной сферы. Мы благодарны руководству РОСИЗО за эту возможность», — отметил директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев.