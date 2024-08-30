Детская инклюзивная студия «Сны Алисы» приняла участие в III Международном детском культурном форуме

С 22 по 24 августа в Московском дворце пионеров прошел III Международный Детский культурный форум. Это крупнейшее мероприятие в сфере искусства для детей и подростков, организованное Министерством культуры РФ и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. На форуме участники познакомились с ключевыми достижениями мирового искусства, поучаствовали в мастер-классах и творческих встречах. Мероприятие объединило более 2500 детей из 89 регионов России и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья – Республики Беларусь, Индии, Абхазии, Алжира, Сербии, Египта, Южной Осетии, Туркменистана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Приднестровья, Сирии, Кубы и Китая. Гостями стали выдающиеся деятели культуры и искусства, коллективы-спутники из регионов России.

В этом году участниками форума стали и артисты Детской инклюзивной студии «Сны Алисы». Детская инклюзивная студия «Сны Алисы» — проект Благотворительного фонда «Семейная в помощь». Студия создана для социальной адаптации детей с ОВЗ в возрасте от 5 лет через творчество и популяризации инклюзивной культуры в обществе. Студия ставит спектакли, актерами в которых выступают дети с ОВЗ и нейротипичные, и играет их на различных площадках Москвы и ЦФО, а также в рамках фестивалей и конкурсов.

«Участие в III Международном Детском культурном форуме для артистов детской инклюзивной студии «Сны Алисы» — не только важнейший шаг в их профессиональном развитии, но и колоссальный шаг в развитии инклюзивной культуры России в целом», — считает исполнительный директор Благотворительного фонда «Семейная в помощь» Любовь Ковалева. «Ребята с ОВЗ и инвалидностью наравне с нейротипичными смогли принять участие в мастер-классах, лекциях, пообщаться со знаменитыми деятелями культуры, и, конечно, друг с другом. Я благодарна Министерству культуры РФ и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ за то, что нашим студийцам дали возможность принять участие в таком мероприятии».

Художественный руководитель студии, заслуженный артист РФ Артем Бибилюров отмечает: «Дети с ОВЗ в обществе с нейротипичными чувствовали себя на равных. Они с огромным удовольствием посещали все площадки и вместе со сверстниками познавали для себя новые направления творчества».

На протяжении мероприятий студийцев сопровождали их родители-тьюторы. Екатерина Эстрелья-Галиндо, мама артиста студии «Сны Алисы» Петра, поражена масштабом форума и трепетным отношением к каждому участнику. «Благодаря форуму у ребенка появилась возможность познакомиться с ребятами из других регионов России и других стран, с их культурой. Творческие встречи, мастер-классы и уроки не только доставили огромное удовольствие, но и позволили Пете проявить себя и открыть новые таланты. На них нужно было общаться с другими детьми, прислушиваться к ним, что иногда непросто, но очень важно для особенных детей», — прокомментировала она.

Артист студии «Сны Алисы» Дима Ярушкин обрадовался встречам с артистами. «Мне особенно запомнились Виктор Добронравов, Нонна Гришаева и Сергей Безруков. Они не только ответили на вопросы публики, но и показали различные актерские приемы. На форуме я получил новый опыт, познакомился с новыми людьми — спасибо студии «Сны Алисы» за эту возможность».

Всего в дни работы Форума прошло 69 мероприятий с участием 111 спикеров, 47 партнеров и девяти коллективов-спутников из регионов России. События Форума освещали более 120 представителей СМИ, а также команда Лиги юных журналистов – 30 молодых корреспондентов из регионов России.