Самая большая раскраска: в Москве установили новый рекорд

Эксперты Международной Книги Рекордов России официально подтвердили установление нового рекорда — 22 августа была создана самая большая уличная раскраска в истории России. Художественный проект «Уличные Галереи» провел в Москве грандиозную патриотическую акцию в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.

В этот день всем гостям Дизайн завода предложили стать частью исторического события, приняв участие в установлении национального рекорда. Раскраска величиной в 120 м² была разделена на секторы, соответствующие цветам триколора: белый олицетворял культурное и историческое наследие страны, синий — новые технологии, развивающиеся города и молодых специалистов, красный — изображал армию, военные награды и связь поколений.

Когда, раскраска была готова, Глава Международной Книги Рекордов INTERRECORD Владислав Копылов выразил свои поздравления и пожелания участникам: «Этот проект – яркий пример того, как искусство объединяет людей и способствует сохранению и приумножению наших ценностей».