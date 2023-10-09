Девять проектов Пятого канала претендуют на победу конкурса «МедиаБренд» в семи номинациях. Результаты отборочного жюри опубликованы на официальном сайте премии.

Проект «Алые паруса-2023» представлен сразу в четырех номинациях: «Лучший проморолик развлекательной программы», «Лучший проморолик специального события», «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital среде». В этой же номинации заявлен проект «Гороскоп» - оригинальное оформление соответствующей рубрики на сайте Пятого канала. В этом году впервые в истории легендарного выпускного для графического оформления его трансляции были использованы нейросети. Ведущий мотив оформления был выбран в соответствии с общероссийской тематикой – годом учителей и наставников. На глазах у зрителей маленький мальчик должен был пройти все этапы взросления от школьника до мудрого профессора. В основу оформления заставок и промороликов проекта «Алые паруса-2023» легла стилистическая манера картин русских художников-передвижников и маринистов конца 19 века, а также рисунки Хаяо Миядзаки. Именно романтику и ощущение прекрасного будущего должны были передать в своих изображениях нейросети.

В номинации «Лучшие титры фильма или сериала» на победу претендует сразу две новинки Пятого: шпионский детектив «Пилигрим» и «Контуженный». Премьеры фильмов прошли в августе и в сентябре с высокими аудиторными показателями.

В категории «Дизайн» в числе финалистов представлено новое оформление Пятого канала. С начала года канал запустил новые ID и показал телезрителям свою киновселенную. Главными героями айдентики стали персонажи популярных сериалов из детективной линейки собственного производства, а также ведущие информационных выпусков «Известия» и «Известия. Главное». В основу концепции новой айдентики была положена идея подиумного показа и обложек глянцевых журналов. В роликах подиум и сценический свет были интегрированы в единый телевизионный кадр.

В новой для премии номинации «Лучший постер проекта, кампании за исключением фильма или сериала» на победу претендует проект «Библиотека захватывающих историй на Пятом». Теперь жюри, куда входят признанные эксперты и профессионалы в области промо, дизайна, маркетинга, кино и рекламы выберут лучших из лучших.

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