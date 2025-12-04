Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваДиана Гурцкая, Milana Star, Доминик Джокер, Варвара, Akmal' поздравили с Днем Матери

Диана Гурцкая, Milana Star, Доминик Джокер, Варвара, Akmal’ поздравили с Днем Матери

editor
By editor
68
мама
Фото предоставлено PR-сопровождением

В концертном зале «Москва» прошел трогательный концерт «Мама — Ангел на Земле», посвященный Дню Матери. В этот день на сцене выступили Milana Star, Мирослава и Злата Быковы, Akmal’, Анжелика Агурбаш, Диана Гурцкая, Варвара, Доминик Джокер, Катя Кокорина, Chris Yank, TIMANIO, IRINA ZORINA и многие другие.

Организаторы, фестивальное движение «Созвездие детских талантов», подготовили масштабное шоу, с участием звёзд российской эстрады и талантливых детей со всей страны. Сцена стала живой иллюстрацией преемственности поколений: зрителей ждали зажигательные танцевальные номера, неожиданные дуэты и всем известные хиты.

«Это очень крутой праздник! Такой семейный, близкий всем. Дети, когда выходят на сцену в юном возрасте — это прежде всего эмоции для них, опыт. И это должно продолжаться. Главное ничего не бояться, получать удовольствие и кайфовать!», —поделился автор хита «Холодно» Chris Yank.

В рамках гала-концерта мамы получили заслуженные награды и признание за свой бесценный труд. Среди награжденных были мамы, проявившие исключительную заботу о своих детях, а также активные мамы-социальные работники, вносящие значительный вклад в развитие общества.

«Самый главный статус в моей жизни — это то, что я мама. Я благодарна судьбе и Богу, что я мама. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь без моего ребенка, без моего сына. Ему сейчас восемнадцать лет, но он всегда останется для меня тем маленьким сыночком, как бы он не повзрослел. Для каждой женщины, наша судьба и наше предопределение — это быть мамой. И это счастье», — поделилась Диана Гурцкая.

«Каждую субботу, воскресенье я работаю с детьми и каждый раз с таким количеством, так как у нас постоянно проходят Международные конкурсы для талантливых детишек. И они меня заряжают, я с ними будто молодею, будто всегда восемнадцать лет.
Этим гала-концертом мы хотели показать, что мама — это все в этой жизни. Действительно, ангел на Земле», — рассказала организатор Марина Зурабова.

Организаторы отметили, что такое мероприятие становится важной платформой для вдохновения и поддержки матерей, поскольку именно от их любви и силы зависит будущее наших семей и страны.

Предыдущая статья
Памятные мероприятия в День Неизвестного солдата прошли в Музее Победы и Музее «Г.О.Р.А.»
Следующая статья
Когда метель на душе: VIVA выпустили песню о поиске своего пути

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru