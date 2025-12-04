Диана Гурцкая, Milana Star, Доминик Джокер, Варвара, Akmal’ поздравили с Днем Матери

В концертном зале «Москва» прошел трогательный концерт «Мама — Ангел на Земле», посвященный Дню Матери. В этот день на сцене выступили Milana Star, Мирослава и Злата Быковы, Akmal’, Анжелика Агурбаш, Диана Гурцкая, Варвара, Доминик Джокер, Катя Кокорина, Chris Yank, TIMANIO, IRINA ZORINA и многие другие.

Организаторы, фестивальное движение «Созвездие детских талантов», подготовили масштабное шоу, с участием звёзд российской эстрады и талантливых детей со всей страны. Сцена стала живой иллюстрацией преемственности поколений: зрителей ждали зажигательные танцевальные номера, неожиданные дуэты и всем известные хиты.

«Это очень крутой праздник! Такой семейный, близкий всем. Дети, когда выходят на сцену в юном возрасте — это прежде всего эмоции для них, опыт. И это должно продолжаться. Главное ничего не бояться, получать удовольствие и кайфовать!», —поделился автор хита «Холодно» Chris Yank.

В рамках гала-концерта мамы получили заслуженные награды и признание за свой бесценный труд. Среди награжденных были мамы, проявившие исключительную заботу о своих детях, а также активные мамы-социальные работники, вносящие значительный вклад в развитие общества.

«Самый главный статус в моей жизни — это то, что я мама. Я благодарна судьбе и Богу, что я мама. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь без моего ребенка, без моего сына. Ему сейчас восемнадцать лет, но он всегда останется для меня тем маленьким сыночком, как бы он не повзрослел. Для каждой женщины, наша судьба и наше предопределение — это быть мамой. И это счастье», — поделилась Диана Гурцкая.

«Каждую субботу, воскресенье я работаю с детьми и каждый раз с таким количеством, так как у нас постоянно проходят Международные конкурсы для талантливых детишек. И они меня заряжают, я с ними будто молодею, будто всегда восемнадцать лет.

Этим гала-концертом мы хотели показать, что мама — это все в этой жизни. Действительно, ангел на Земле», — рассказала организатор Марина Зурабова.

Организаторы отметили, что такое мероприятие становится важной платформой для вдохновения и поддержки матерей, поскольку именно от их любви и силы зависит будущее наших семей и страны.