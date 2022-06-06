Диваны: уход и химчистка

Диваны с мягкой обивкой нуждаются в тщательном уходе и периодической чистке. Даже при бережном обращении в них накапливается пыль, частицы мелкой грязи. Всё это способно неприятно сказаться на физическом состоянии людей. Своевременная химчистка дивана – залог сохранения здоровья пользователей мебели и самих мягких предметов обстановки.

Самостоятельная или профессиональная чистка

Осуществлять чистку диванов необходимо при регулярной уборке квартиры. Для этого используют подручные устройства: пылесосы, пароочистители или щётки. При влажной уборке применяют водные растворы моющих средств или сухие смеси. Чтобы достичь оптимального результата, важно тщательно обработать поверхность, удалить остатки химических очистителей и высушить обивку.

При активном использовании мебели в квартирах, где обитают домашние животные или проживают маленькие дети, обязательно потребуется комплексная химчистка дивана. Провести её могут только профессионалы — компания «Евро-химчистка» https://www.e-chistka.ru

Что делают клининговые компании?

Эффективно удаляют любые загрязнения: происхождение пятен не имеет значения. Гарантируют отличный результат: мебель приобретает презентабельный вид. Обивка восстанавливает свой первоначальный цвет и фактуру, устраняются неприятные запахи, ткани приобретают свежесть и чистоту. Дополнительно дезинфицируют поверхности с помощью доступных безвредных для человека химических препаратов.

При самостоятельном уходе это сделать невозможно, поскольку профессионалы осуществляют химчистку диванов с помощью специального оборудования, используя современные технологии.

Как проводят химчистку диванов профессионалы

Большинство клининговых компаний предлагают такую услугу, как чистка диванов на дому. Сотрудники фирмы выезжают на место со своим снаряжением и средствами ухода. В квартире они осуществляют необходимые мероприятия. Перед началом работы специалисты исследуют характер обивочного материала и конструктивные особенности мебели. Это необходимо, чтобы не допустить повреждения обивки и фурнитуры.

Химчистка диванов на дому проводится во влажном режиме. Для обработки поверхностей используют водные растворы моющих средств с хорошим грязеотталкивающим эффектом. Они хорошо справляются со сложными пятнами и безвредны для человека. При работе сотрудников клининговой службы хозяева помещения при желании могут наблюдать за процессом и контролировать результат.

Осуществляется химчистка диванов в Москве недорого. Компании предлагают услуги по доступным ценам. В комплекс мероприятий включают выезд сотрудников и проведение необходимых мероприятий. Фирмы используют наличный и безналичный расчёт, предоставляют услугу быстро и качественно.

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