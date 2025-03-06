«Дизайн День»: 2050.ЛАБ и МНТЦ МИЭТ презентовали проект для комплексной программы развития отрасли электронного машиностроения

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ и АО «Международный научно-технологический центр МИЭТ» (МНТЦ МИЭТ) презентовали глобальную работу с оборудованием отрасли электронного машиностроения.

Проект представили заместитель генерального директора МНТЦ МИЭТ Антон Исаев и шеф-дизайнер 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков. Он стал центральной частью «Дизайн Дня».

Цель проекта – «разработать универсальную дизайн-систему для всего оборудования. Он должен, с одной стороны, объединять и гармонизировать различные типы установок электронного машиностроения, создавая единый стиль, а с другой — быть ярким и запоминающимся», – подчеркнул Антон Исаев, заместитель генерального директора МНТЦ МИЭТ.

«Перед нами стоит нетривиальная задача, конечным заказчиком которой является, по сути, государство, в лице Минпромторга. Мы должны трансформировать образ целой отрасли — электронного машиностроения. Цель амбициозная, переработка разнородного оборудования необходима многим промышленникам, поэтому мы решили презентовать кейс публично, рассказать, как к этому подступиться», — сказал шеф-дизайнер 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков.

Проект включает несколько этапов. Прежде всего, это исследование, систематизация и разработка стилевых решений — образа будущего оборудования. После этого реализуется пилотный проект, в рамках которого ведётся работа над несколькими конкретными установками. В результате полученный опыт позволяет разработать дизайн-систему — совокупность правил, подходов и руководств по проектированию нового оборудования и брендированию существующего, которая будет положена в основу внедрения культуры промышленного дизайна и обучение персонала.

«МНТЦ МИЭТ, как центр стратегического развития электронного машиностроения, работает в областях создания САПР, материалов, химических веществ и непосредственно оборудования для производства электроники. Помимо научных и технологических вызовов при создании нового оборудования мы столкнулись с необходимостью работы и с внешним видом, формой новых установок. Это сложная задача, которую мы решаем совместно со студией 2050.ЛАБ», — сказал заместитель генерального директора МНТЦ МИЭТ Антон Исаев.

За время реализации проекта студия исследовала 152 образца оборудования. Мы отобрали 48 наиболее характерных образцов и проанализировали с точки зрения дизайна и эргономики. В итоге дизайнеры выбрали 3 основных стилистических направления для дальнейшей работы – «Лаконичность», «Функционализм», «Техно».

В основе «Лаконичности» базовые геометрические формы. Сдержанные пластические решения фокусируют внимание на контрастной графике, которая становится определяющим элементом стиля.

В «Функционализме» форма имеет доминирующий пластический ход, она поддерживается кинематикой движения элементов и может выделять зоны взаимодействия оператора и оборудования.

«Техно» – это модульное сочетание блоков оборудования, где видовой крепеж также становится стилистическим элементом.

«Сейчас мы находимся на этапе разработки пилотных проектов оборудования и формирования дизайн-системы по оформлению техники. Далее результат планируется масштабировать на все предприятия отрасли», — отметил Антон Исаев.

Модератор сессии «Дизайн и общество», директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко подчеркнула, что промдизайн – индикатор предпочтений пользователя.

Во время дискуссии генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская поделилась главным принципом работы с таким заказчиком, как город Москва: «Мы реализовали несколько проектов для транспортной системы столичного региона. Это поезд метро «Москва-2024», электропоезда «Иволга 3.0» и ЭП2ДМ. Москва, как крупнейший мегаполис, прекрасно понимает ценность промдизайна. Реализуя совместные проекты, мы думаем о том, что их конечные пользователи обычные люди, поэтому делаем свои решения максимально универсальными. В итоге более 90% пассажиров «Иволги 3.0», позитивно оценивают интерьер, а 85% пассажиров ЭП2ДМ сказали, что сиденья стали удобнее».

Д. Топильская отметила, что студия 2050.ЛАБ, как лидер рынка, взяла на себя миссию по «продюсированию» отрасли, активно и развивает просветительские инициативы и формирует сообщество. Уже сейчас открыт лицензированный образовательный центр, который, в том числе провел курс для Минпрома.

Замдиректора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Сергей Клейменов рассказал, что одним из ключевых мероприятий, направленных на госрегулирование в сфере промышленного дизайна, стало внесение понятий «промышленный дизайн» и «организация сектора промышленного дизайна» в Федеральный закон «О промышленной политике».

Также в 2024 году Минпромторг совместно с деловым и промышленным сообществом актуализировал план мероприятий по развитию отрасли инжиниринга и промышленного дизайна.

Программа будет направлена на обеспечение устойчивого развития отечественного рынка услуг промышленного дизайна, а также стимулирования инновационной деятельности и популяризации отрасли.

«В последние годы успешных и громких кейсов в промдизайне все больше. Важно наращивать темп, и воспитывать молодое поколение», — отметил С.Клейменов.

Сессия «Дизайн в бизнесе» объединила супер-профи крупнейших технологичных компаний — дизайн-директора Илью Михайлова и промдизайнера SberDevices Кирилла Мусиненко, старшего промдизайнера «Яндекса» Никиту Лычагина и руководителя дизайн-направления Wildberries Баху Егамедиева. Участники обсудили, как они взаимодействуют с командами инжиниринга, нужно ли на их взгляд высшее образование дизайнерам, как дизайн интегрируется в бизнес-задачи.

Также на конференции презентовано аналитическое исследование о мерах господдержки бизнеса, внедряющего промышленный дизайн при производстве продуктов. Это было особенно интересно руководителям производственных предприятий нашей страны.

После завершения деловых мероприятий состоялась дискуссия и премьера фильма «Правила промышленного дизайна». Этот проект — современный ответ и переосмысление классических принципов Дитера Рамса. Мы хотели продемонстрировать свежий взгляд на индустрию и сделать промдизайн понятным и доступным для каждого зрителя.

Генеральным партнером инициативы является ТМХ – один из лидеров мирового транспортного машиностроения, ведущий в России и СНГ разработчик и производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

«Дизайн День» поддержали Министерство просвещения России, Российский университет транспорта, Музей транспорта Москвы, медиагруппа «Комсомольская правда», «Эксперт», медиаресурсы «Цех», Premio Design, No wa Design.