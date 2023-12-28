Для экскурсий по выставке картин Павла Филонова разработан аудиогид с уникальным кураторским текстом

Выставка «Павел Филонов. Художник Мирóвого расцвета» в «Зарядье» знакомит москвичей и гостей города с искусством одного из самых загадочных художников XX века. Чтобы помочь посетителям проникнуть в творческую лабораторию авангардиста и лучше понять замысел его произведений, организаторы разработали аудиогид для экскурсий.

Текст для аудиогида создала Евгения Петрова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, автор более чем 150 научных работ по русскому искусству, главный куратор выставки (Русский музей). Авторский текст наполнен уникальными подробностями о ярком, неоднозначном и многогранном творчестве Павла Филонова и трагических перипетиях его судьбы.

В сопровождении аудиогида посетители экспозиции узнают интересные факты о жизни художника, познакомятся с описанием таких значимых работ, как «Пир королей», «Крестьянская семья» («Святое семейство»), «Головы», а также получат представление об идеях и принципах Филонова, сохранившихся в статьях, манифестах и дневниковых записях.

Воспользоваться услугами аудиогида можно в любое удобное для посещения экспозиции время.