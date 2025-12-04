Вышел тизер комедийного сериала «Жека Рассел» с Екатериной Климовой

Онлайн-кинотеатр КИОН показал тизер-трейлер четвероногой комедии «Жека Рассел» с Эльдаром Калимулиным, Екатериной Климовой и Викторией Агалаковой — истории о том, как стабильная офисная жизнь летит псу под хвост. Шоураннер – Илья Куликов («Полицейский с Рублевки»), производство – онлайн-кинотеатр КИОН совместно со студией LEGIO FELIX.

Женя — классический офисный тихоня: аккуратно ведёт бухгалтерию, украдкой влюблён в коллегу Алису и мужественно терпит свою руководительницу, которая, как внезапно выясняется, не понаслышке знакома с магией. Поняв, что Женя раскрыл её секрет, она в панике превращает его в собаку. Теперь герою приходится решать человеческие проблемы собачьими лапами. Жека вмешивается в личную жизнь Алисы, полностью переворачивает судьбу девушки и пытается исправить положение собственными лапами.

Роль Жени исполнил актер Эльдар Калимулин («Метод», «Аутсорс»), девушку его мечты Алису сыграла Виктория Агалакова («Там, где цветет полынь», «Нулевой пациент»), а их начальницу — Екатерина Климова («Вкус мести», «Горький 53»). Также в сериале приняли участие Никита Плахотнюк, Алексей Маклаков, Сергей Новосад и другие. Шоураннером сериала стал Илья Куликов (сценарист, режиссер, продюсер проектов «Полицейский с Рублевки», «Успешный», «Мылодрама»).

«В комедиях я снимаюсь редко, но процесс на съёмочной площадке был очень интересным. Мы много смеялись, бесконечно что-то придумывали. Мне кажется, женщины будут сопереживать моей героине, поймут её и даже в чём-то поддержат. Но мы не можем рассуждать на эту тему серьёзно. Есть жанр – комедия. И, конечно, этот сериал прежде всего снят для хорошего настроения, а не для анализа или философских рассуждений, хотя всё это в картине тоже есть. Но съёмочная команда немножко по- хулиганила. Это такая история, которая позволяет пофантазировать на тему, ведь каждая женщина в какой-то момент готова многое отдать для того, чтобы вернуть свою молодость», — рассказала актриса Екатерина Климова.