Вышел трейлер исторической приключенческой комедии «Волчок»

В сети представили трейлер исторической приключенческой комедии «Волчок» производства кинокомпании MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатра Okko, при поддержке телеканала «Россия» и Фонда кино.

События картины разворачиваются в Российской Империи на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета — тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев, который бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих.

В главных ролях: Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьёв, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару и другие. Режиссер проекта — Константин Смирнов.

Исторические сцены «Волчка» снимались в Коломне, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.