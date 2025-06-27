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ДомойМоскваДомик Петра Первого открыли после реставрации в музее-заповеднике «Коломенское»

Домик Петра Первого открыли после реставрации в музее-заповеднике «Коломенское»

editor
By editor
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домик петра первого - коломенское

Домик Петра Первого – памятник федерального значения постройки 1702 года. В настоящее время каждый посетитель может увидеть сто подлинных экспонатов XVII-XIX веков.

Создание регулярной армии и флота – одни из главных реформ русского царя. Экспозиция в Домике рассказывает об этапах зарождения и развития мореплавания и кораблестроения в России. Конечно, не обойдены вниманием книги, издания по морскому делу, переведенные на русский язык по заказу Петра I: «Теория строительства кораблей, содержащая несколько математических сочинений по новой и необычной тематике» Поля Госта, «Книга, учащая морского плавания» Абрахама де Графа, модель галеры «Двина», заложенная на одной из верфей Санкт-Петербурге в 1721 году и вошедшая в состав Балтийского флота России. Можно увидеть и оловянную и медную посуду времени (стопы, кувшины, братины, сковородки).

домик петра первого - коломенское - кабинет - интерьер

Измайлово, Коломенское, Преображенское связаны с эпохой великого царя-реформатора. В Измайлове молодой император нашёл английский бот, на котором совершил первые плавания в Преображенское. Всё это – начало истории военно-морского дела в России. Кроме непосредственно исторических экспонатов для детской аудитории разработаны игры и иллюстрации создания морских узлов. Так в отреставрированном Домике соединилась история и уже современные мультимедийные технологии.

Марина АБРАМОВА,
Фото © пресс-служба Музея-заповедника «Коломенское»

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