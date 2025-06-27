Яндекс Путешествия подскажут любителям музыки повод для поездки

В приложении Яндекс Путешествий появился раздел «Повод для поездки» с подборкой музыкальных событий в России и не только. Теперь отправиться на мероприятие в другой город станет проще — информация о концертах и фестивалях, вариантах размещения и билетах собрана в одном месте. Так пользователи сервиса не пропустят выступление любимого артиста, а у тех, кто давно планирует куда-нибудь выбраться, появится ещё одна причина совершить поездку.

«Повод для поездки» можно найти прямо на главном экране приложения Путешествий. В разделе собраны предстоящие концерты популярных исполнителей и музыкальные фестивали, которые пройдут в России, Армении и Казахстане — информацию о них предоставляет Яндекс Афиша.

На странице мероприятия Путешествия предложат выбрать подходящие отели и апартаменты в нужной локации, билеты на поезд или самолёт, а также подборки статей о городе и идеи прогулок. Билет на сам концерт или фестиваль можно купить здесь же — по ссылке откроется страница события на Яндекс Афише. ​​Чтобы новый раздел появился, нужно обновить приложение Путешествий на iOS или Android до последней версии.

Опрос Яндекс Путешествий показал, что событийные поездки пользуются популярностью — отправиться за пределы родного города на концерт, фестиваль или спортивное мероприятие готовы 63% респондентов, а 25% могут собраться в такое путешествие спонтанно.