Яндекс Путешествия подскажут любителям музыки повод для поездки

В приложении Яндекс Путешествий появился раздел «Повод для поездки» с подборкой музыкальных событий в России и не только. Теперь отправиться на мероприятие в другой город станет проще — информация о концертах и фестивалях, вариантах размещения и билетах собрана в одном месте. Так пользователи сервиса не пропустят выступление любимого артиста, а у тех, кто давно планирует куда-нибудь выбраться, появится ещё одна причина совершить поездку.
«Повод для поездки» можно найти прямо на главном экране приложения Путешествий. В разделе собраны предстоящие концерты популярных исполнителей и музыкальные фестивали, которые пройдут в России, Армении и Казахстане — информацию о них предоставляет Яндекс Афиша.
На странице мероприятия Путешествия предложат выбрать подходящие отели и апартаменты в нужной локации, билеты на поезд или самолёт, а также подборки статей о городе и идеи прогулок. Билет на сам концерт или фестиваль можно купить здесь же — по ссылке откроется страница события на Яндекс Афише. Чтобы новый раздел появился, нужно обновить приложение Путешествий на iOS или Android до последней версии.
Опрос Яндекс Путешествий показал, что событийные поездки пользуются популярностью — отправиться за пределы родного города на концерт, фестиваль или спортивное мероприятие готовы 63% респондентов, а 25% могут собраться в такое путешествие спонтанно.