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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUЯндекс Путешествия подскажут любителям музыки повод для поездки

Яндекс Путешествия подскажут любителям музыки повод для поездки

editor
By editor
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яндекс путешествия
Изображение © пресс-служба Яндекса

В приложении Яндекс Путешествий появился раздел «Повод для поездки» с подборкой музыкальных событий в России и не только. Теперь отправиться на мероприятие в другой город станет проще — информация о концертах и фестивалях, вариантах размещения и билетах собрана в одном месте. Так пользователи сервиса не пропустят выступление любимого артиста, а у тех, кто давно планирует куда-нибудь выбраться, появится ещё одна причина совершить поездку.

«Повод для поездки» можно найти прямо на главном экране приложения Путешествий. В разделе собраны предстоящие концерты популярных исполнителей и музыкальные фестивали, которые пройдут в России, Армении и Казахстане — информацию о них предоставляет Яндекс Афиша.

На странице мероприятия Путешествия предложат выбрать подходящие отели и апартаменты в нужной локации, билеты на поезд или самолёт, а также подборки статей о городе и идеи прогулок. Билет на сам концерт или фестиваль можно купить здесь же — по ссылке откроется страница события на Яндекс Афише. ​​Чтобы новый раздел появился, нужно обновить приложение Путешествий на iOS или Android до последней версии.

Опрос Яндекс Путешествий показал, что событийные поездки пользуются популярностью — отправиться за пределы родного города на концерт, фестиваль или спортивное мероприятие готовы 63% респондентов, а 25% могут собраться в такое путешествие спонтанно.

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