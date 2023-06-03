Dose, Максим Свобода и Кристина Кошелева на «Екатеринбург Арене»

23 июня каждый гость фестиваля найдет музыку по душе. Сегодня мы продолжаем рассказывать о хедлайнерах «Екатеринбург Арены», на которой можно услышать поп-исполнителей со всей страны. Хедлайнерами ГикКон-сцены в этом году станут Dose, Максим Свобода и Кристина Кошелева. ГикКон сцена - это сцена крупнейшего уральского фестиваля гик-культуры ГикКон, который в рамках Уральская Ночь музыки собирает в одном месте молодых, талантливых и уже состоявшихся артистов, близких по духу фестивалю

Dose

Айдос Джумалинов — R&B исполнитель родом из Павлодара, автор песен и саундпродюсер. В апреле 2021 года выпустил дебютный лонгплей под названием «Пока». Альбом стал прорывным в карьере артиста, а премьера одного из синглов состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант». За свою карьеру Dose успел посотрудничать со многими известными музыкантами: ЛСП, «Моя Мишель», МОТ, Mary Gu, Сюзанна, Dequine.

Максим Свобода

Максим Свобода — композитор, певец и молодой продюсер из Владивостока, участник креативного объединения «Свобода.музыка».

Максим — представитель дальневосточного рок-клуба, с присущей ему уплывающей лирикой и соответствующим звучанием. Его хиты «Воздух на сигареты», «Соль» и «Девочка с каре» до сих пор занимают верхние строчки в чартах и живут в плейлистах тысячей слушателей.

Кристина Кошелева

Кристина обладательница уникального тембра голоса, нежного образа и мощных live-выступлений.

Кристина Кошелева родилась и выросла в городе Сысерть Свердловской области и получила популярность благодаря своему невероятному голосу и искренним выступлениям. Её треки на протяжении долгого времени возглавляют топ-чарты iTunes, Apple Music, Google Play, Яндекс Музыки и VK Music, а клипы набирают миллионы просмотров в YouTube.

В этот день, на сцене также выступят Горчица (Белгород), Ally Moon (Владивосток), Колоницкий (Самара), XARISTA (Москва), Веснушка (Москва), Миша Хорев (Пенза), Mesch! (Санкт-Петербург), pinkglasses (Екатеринбург), POLINA CHILI (Екатеринбург)

Напомним, что в 2023 году фестиваль Ural Music Night состоится 23 июня. Команда планирует снова собрать 3000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, о возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей.

Вход со стороны ул. Татищева, gate 5. Екатеринбург.

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