Два проекта Пятого канала вошли в шорт-лист конкурса «Медиабренд»

Следопыт_Постер
Фото: пресс-служба Пятого канала

Два проекта телеканала «Пятый» стали финалистами 13-го конкурса «Медиабренд» в категории «Дизайн». Жюри конкурса отметило заставки к двум популярным детективным сериалам – «Дуплет» и «Следопыт». Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса.

Оба проекта претендуют на победу в номинации «Лучшая заставка для фильма или сериала».

В основе концепции заставки к детективу «Дуплет» – визуальное представление характеров и образов главных героинь, сестер Ани и Маши Горбачевых. По сюжету сериала они работают вместе в одном из отделов полиции: Аня – следователь, а Маша – оперативник. Несмотря на разные характеры и подходы к работе, их противоречия и разногласия помогают им успешно раскрывать преступления.

Основной прием в заставке «Дуплета» – отображение значимых элементов в стиле «Домино». На гранях костяшек представлены узнаваемые символы: петербургские мосты и башни «Москва-Сити», отсылающие к местам, где живут героини. Различные аксессуары подчеркивают их несхожесть: одна предпочитает брендовые вещи, другая – спортивный стиль. За 14 секунд заставка рассказывает об их жизни, взглядах и методах, но подчеркивает их общую цель. Различия становятся их силой в борьбе с преступностью.

Ольга Оганезова, заместитель директора программ и маркетинга Пятого канала, отметила, что заставка «Дуплета» – это визуальная метафора, раскрывающая философию сериала: истина рождается из столкновения разных подходов, а сила – в умении использовать различия.

Заставка сериала «Следопыт», где главную роль играет Андрей Федорцов, разрушает стереотипы о служебных собаках. В детективном сериале, успешно стартовавшем на «Пятом» в августе, представлен обаятельный корги. Десятисекундный ролик рассказывает об удивительном дуэте – следователе и его умном и преданном псе с отличным чутьем. Это история не о силе, а о настойчивости, интеллекте и дружбе. Погоня заменена забавным бегом корги. Это задает тон всему сериалу – детективу с самоиронией. Ритмичный монтаж соответствует жанру. Ключевой элемент – следы, показанные крупным планом через стекло, отсылают к названию сериала.

