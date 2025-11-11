Оплата публикаций

Роман Каграманов выпустит книгу в издательстве «Эксмо»

Роман Каграманов
Фото: пресс-служба издательства "Эксмо"

В издательстве «Эксмо» готовится к выпуску первая книга популярного российского блогера, артиста и телеведущего Романа Каграманова. Читателей ждет захватывающее городское фэнтези с элементами мистического детектива.

Сюжет расскажет о молодой служанке Марии Веруско, которая окажется в эпицентре загадочных событий. Таинственные исчезновения людей, странные голоса, зовущие ее именем Мэредит, и призраки старинной усадьбы — все это обрушится на нее, стирая грань между реальностью и кошмаром.

Втянутая в полицейское расследование, главная героиня поймет, что правда гораздо страшнее, чем можно себе представить. Ведь именно она — последняя хранительница древнего артефакта и ключевая фигура в многовековой войне между ангелами и демонами. И теперь Мария должна принять свою судьбу, чтобы спасти невинных и остановить могущественное зло, прежде чем оно уничтожит мир.

«Когда я писал эту книгу, моим единственным желанием было оставить после себя что-то вечное. Лайки и рилсы забываются, а книги бессмертны — они живут не только на экранах смартфонов и полках, но и внутри нас. История Мэредит — это свидетельство несгибаемой женской воли, силы духа и способности преодолевать любые преграды, даже когда сталкиваешься с тьмой лицом к лицу».

