Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноВышел первый трейлер «Тайного города» по одноименному циклу романов Вадима Панова

Вышел первый трейлер «Тайного города» по одноименному циклу романов Вадима Панова

T1
By T1
62
тайный город
Кадр из трейлера "Тайный город". ТНТ

Телеканал ТНТ представил первый ролик сериала «Тайный город», основанного на известных произведениях культового российского писателя Вадима Панова. В представленном видеоматериале зрители впервые могут оценить визуализацию волшебной Москвы, где на улицах города переплетаются судьбы обычных людей и древних магических кланов, обладающих сверхъестественными способностями. Премьера проекта, разрабатываемого компанией «Медиаслово» совместно с ТНТ и Москино, запланирована на 2026 год.

Действие сериала разворачивается в альтернативной версии Москвы, где в тени, незаметно для обычных граждан, сосуществуют могущественные Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и на протяжении многих веков ведут борьбу за влияние. Главный герой, специалист в области информационных технологий по имени Артём, случайно становится обладателем артефакта и оказывается вовлечён в центральное противостояние, от которого зависит равновесие между мирами магии и людей.

В начале трейлера наёмник Кортес (Милош Бикович) под аккомпанемент вариации «Лунной сонаты» Бетховена, даёт объяснение, что же такое «Тайный город». Его речь завершается заявлением о начале битвы за некий магический артефакт.

Лидеры Великих домов, а также молодой маг Любомир (Лео Канделаки) ведут борьбу за обладание магическим артефактом. Всеслава, правительница Дома Ведь (Юлия Пересильд), после переговоров с главой банды Черных Псов Секирой (Денис Шведов) стремится заключить союз с Любомиром. Параллельно наёмник Лебедь (Евгений Чебатков) и Ортега (Павел Чинарёв), представляющий интересы Дома Навь, участвуют в ожесточённой перестрелке, байкер Байкал (Иван Добронравов) организует преследование по закоулкам магической Москвы, а Артём (Олег Савостюк) пытается выведать информацию о Тайном городе у профессора Серебрянца (Сергей Шакуров).

В трейлере также появляются майор Корнилов (Алексей Гуськов), приступающий к расследованию, наёмница Яна (Мария Андреева), объединяющая усилия со своим партнёром Кортесом, и другие персонажи «Тайного города».

В актёрский состав вошли Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов и другие.

Над созданием сериала работает большая команда, в том числе режиссёры Андрей Туманов и Николай Рыбников, оператор Улугбек Хамраев, художник Юлия Чарандаева, сценаристы Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская. Генеральными продюсерами проекта выступают Данила Шарапов, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский и Всеволод Жаров.

Напомним, что это не первая экранизация сериала «Тайный город». Ранее, в 2014-2017 годах зрителям вышли три сезона этого замечательного сериала.

Предыдущая статья
Два проекта Пятого канала вошли в шорт-лист конкурса «Медиабренд»
Следующая статья
В Музее кино на ВДНХ открылась выставка шаржей «По старой дружбе»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru