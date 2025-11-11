Вышел первый трейлер «Тайного города» по одноименному циклу романов Вадима Панова

Телеканал ТНТ представил первый ролик сериала «Тайный город», основанного на известных произведениях культового российского писателя Вадима Панова. В представленном видеоматериале зрители впервые могут оценить визуализацию волшебной Москвы, где на улицах города переплетаются судьбы обычных людей и древних магических кланов, обладающих сверхъестественными способностями. Премьера проекта, разрабатываемого компанией «Медиаслово» совместно с ТНТ и Москино, запланирована на 2026 год.

Действие сериала разворачивается в альтернативной версии Москвы, где в тени, незаметно для обычных граждан, сосуществуют могущественные Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и на протяжении многих веков ведут борьбу за влияние. Главный герой, специалист в области информационных технологий по имени Артём, случайно становится обладателем артефакта и оказывается вовлечён в центральное противостояние, от которого зависит равновесие между мирами магии и людей.

В начале трейлера наёмник Кортес (Милош Бикович) под аккомпанемент вариации «Лунной сонаты» Бетховена, даёт объяснение, что же такое «Тайный город». Его речь завершается заявлением о начале битвы за некий магический артефакт.

Лидеры Великих домов, а также молодой маг Любомир (Лео Канделаки) ведут борьбу за обладание магическим артефактом. Всеслава, правительница Дома Ведь (Юлия Пересильд), после переговоров с главой банды Черных Псов Секирой (Денис Шведов) стремится заключить союз с Любомиром. Параллельно наёмник Лебедь (Евгений Чебатков) и Ортега (Павел Чинарёв), представляющий интересы Дома Навь, участвуют в ожесточённой перестрелке, байкер Байкал (Иван Добронравов) организует преследование по закоулкам магической Москвы, а Артём (Олег Савостюк) пытается выведать информацию о Тайном городе у профессора Серебрянца (Сергей Шакуров).

В трейлере также появляются майор Корнилов (Алексей Гуськов), приступающий к расследованию, наёмница Яна (Мария Андреева), объединяющая усилия со своим партнёром Кортесом, и другие персонажи «Тайного города».

В актёрский состав вошли Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов и другие.

Над созданием сериала работает большая команда, в том числе режиссёры Андрей Туманов и Николай Рыбников, оператор Улугбек Хамраев, художник Юлия Чарандаева, сценаристы Александр Талал, Маруся Трубникова и Виктория Островская. Генеральными продюсерами проекта выступают Данила Шарапов, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский и Всеволод Жаров.

Напомним, что это не первая экранизация сериала «Тайный город». Ранее, в 2014-2017 годах зрителям вышли три сезона этого замечательного сериала.