«Две тысячи масок»: алматинский рэпер Низам DRedd выпустил новую песню

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Новая песня алматинского рэпера Низам DRedd - «Две тысячи масок», который нашел отклик в сердцах многих слушателей.

Низам DRedd

Низам Маметалиев, алматинский рэпер, выступающий под псевдонимом Низам DRedd, выпустил новый трек после большого перерыва в карьере. Свой новый трек Низам DRedd опубликовал на своей странице в VK.com и на youtube канале. Меньше, чем за сутки, песню прослушали около десяти тысяч пользователей.

При этом, стоит отметить, что Низам DRedd считается одним из первых рэп-исполнителей живущих в Казахстане, получивший популярярность за пределами Республики.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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