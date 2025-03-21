RADMILA MARO: «Писать просто и понятно – сложнее всего»

RADMILA MARO – певица, блогер, обладательница самого длинного языка и личного рекорда в книге рекордов России рассказала читателям АртМосковии о своём пути в музыке, творчестве и о том, что создание музыкальных произведений всё же «командная работа».

– Радмила, привет! Расскажи, что вдохновило тебя начать музыкальный путь?

– Привет! Мои родители связаны с творческими профессиями: мама — педагог по вокалу и, в свое время, она гастролировала, как певица. На одном из концертов она познакомилась с моим папой, который работал звукорежиссером в Башкирской Государственной Филармонии.

А я всю жизнь занималась музыкой, как хобби: пела в школьном хоре, играла на барабанах в рок-группе. Однако, выбрала путь медицины, закончила медицинский колледж и университет по специальности «педагог по физической культуре». Я участвовала в различных творческих проектах и меня всегда тянуло к музыке. И только в 2023 году я решила, что буду заниматься музыкой всерьез.

– Какую роль музыка играет в твоей жизни?

– Музыка для меня — это нечто родное. Через нее я высказываюсь и объединяю людей.

– Как бы ты описала свой музыкальный стиль?

– Как сейчас модно говорить — это поп-гранж. Мой стиль находится на стыке 2000-х, что-то вроде творчества певицы Максим и группы «Краски» по состоянию, но с характером, как у «Cardigans». Это ненавязчивый рок, под который можно склеить начальника отдела кадров на корпоративе бухгалтерии или поорать на стадионе перед тысячами зрителей.

– Почему RADMILA MARO? Есть ли особое значение или история, связанная с этим именем?

– Имя мне дали родители, а псевдоним «Маро» — это личный секрет, который я пока не хочу раскрывать.

– Расскажи о процессе создания музыки — от написания текста до записи. Поговорим про релиз?

– Тексты мы пишем о жизни, можно сказать, это бытовая лирика. Со временем стало очевидно, что писать просто и понятно — сложнее всего. Иногда в ходе разговора рождаются строчки будущих хитов. Например, буквально покупая кофе, я могу записать что-то в заметки. Сейчас у меня появилась интересная идея для текста о родной Уфе. Разобравшись с текстом, мы с командой думаем над аранжировкой, затем записываем демо-версию и много репетируем перед записью основных дорожек на студии. В данный момент подготовили новый релиз под названием «Бабочки», который вышел 21 марта. Эту песню мы записали в Уфе совершенно спонтанно, оказавшись там в начале этого года.

– Есть ли у тебя какие-то личные переживания или актуальные события, которые вдохновляют на создание новой музыки?

– С наступлением весны распускаются не только цветы, но и любовь ко всему вокруг. Хочется дышать полной грудью и радовать вас новыми песнями!

– Насколько для тебя как для артиста важна визуальная составляющая (образ/стиль)?

– Имидж — это то, как слушатели воспринимают тебя. Очень важно, чтобы картинка совпадала с музыкой, которую мы создаем. Здорово, когда человек сначала слышит песню, а потом видит меня в новостном потоке и думает: «Я так себе ее и представлял!» И наоборот! Мне очень нравится фраза: «Люди слышат глазами».

– Что нового твои слушатели могут ожидать в ближайшее время?

– У нас много песен в процессе создания и мы стараемся выпускать треки примерно раз в полтора месяца. Ближайший релиз — трек «Бабочки» уже доступен к прослушиванию на всех цифровых площадках. Повторяю одно и то же, как робот из банка!

– Какое послание ты хотела бы донести до слушателей через свою музыку?

– Каждый находит что-то свое в нашей музыке и это прекрасно! У каждого своя картина в голове, свои эмоции и прямое попадание в сердечко!