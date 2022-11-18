Группа ПИКЧИ! представила новый релиз «Страшно»

ПИКЧИ! — 4 абсолютно разных парня из Пензы, каждый из которых хочет сказать тебе что-то важное в стиле поп-панк. Песня написана гитаристом группы ПИКЧИ!

Ей история такова: 4 октября 2020 года Стас Цицулин заболел минингитом и полностью потерял слух. Первые дни была надежда, что слух вернется, но этого не случилось.

«Я думал о том, что я просто хочу делать музыку. В какой-то момент я начал плакать каждый день».

Через 4 месяца, после двух операций на голову, Стасу подключили речевые процессоры и звуки вернулись в его жизнь, но как раньше, уже никогда не будет.

«Я слышу все по-другому. Хочу смеяться со всеми и сразу понимать, над чем я смеюсь. После подключения не случилось чуда. Даже если я не могу контролировать музыку полностью, то это значит, что я буду контролировать её настолько, насколько могу».

Песня «Страшно» отражает два года борьбы с мыслями. Песня является благодарностью друзьям и близким людям, которые прошли это всё вместе с музыкантом.

Напомним, что 8 декабря в «Pravda bar» состоится сольный концерт группы ПИКЧИ!

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