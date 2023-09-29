27 сентября — единственный вечер, во время которого для публики распахнулись двери бывших мастерских Московско-Александровской железной дороги — исторически закрытой территории Пресненского вала с объектами культурного наследия. Это пространство вновь станет доступными для горожан к 2027 году в составе городского квартала Republic.

В центре внимания гостей вечера был аудиовизуальный перформанс FORMA ЗВУКА, раскрывший историческое здание во всей красе. Между актами шоу девелопер FORMA рассказал, что четыре промышленных здания в «кирпичном» стиле эпохи модерна не только бережно восстановят, но и сделают функциональным: здесь расположится масштабный событийно-гастрономический кластер, привлекательный для москвичей и гостей столицы.

Гости события

Чтобы презентовать новую территорию, организаторы события выбрали оригинальный формат аудиовизуального перформанса, который был разработан специально для этого места. В шоу разные виды искусства дополняли друг друга и создавали впечатление site-specific art — единства пространства и его архитектуры с музыкой, светом и инсталляциями. Световые элементы эффектно выделяли конструкцию и формы сводов здания, которые останутся ключевыми акцентами и после реставрации.

Среди гостей события — Элина Табидзе, Маша Федорова, Александра Жаркова, Александра Маниович, Александр Сысоев, Ирина Безрукова, Татьяна Геворкян, Алина Буре, Артём Кривда Сергей Калюжный, Даниил Анциферов, Екатерина Земская, Оксана Он, Полина Подплетенная, Милана Пич, Анастасия Гребенкина, Инна Комбарова и многие другие. В светской хронике — целая коллекция ярких романтичных образов согласно дресс-коду мероприятия «Краски осени» и «Винтаж».

Три акта перформанса переросли в атмосферное светское событие: гости могли общаться, танцевать и активно перемещаться по пространству, изучая его с помощью музыки. Для гостей выступили: петербургский музыкант LONG ARM, соединяющий электронику и джаз, модный chillrave-дуэт Geju в составе Георгия Топуридзе и Дениса Курченко, хедлайнеры события — Антон Беляев и Therr Maitz, которые виртуозно переключались между масштабными оркестровыми и камерными фортепианными композициями.

Перформанс позволил изучить настоящее, прошлое и будущее исторических стен мастерских, которые обретут «вторую жизнь» к 2027 году. В дополнение этой концепции SimpleWine совместно с Cross Keys Gin создали барную карту с коктейлями Past, Present и Future, доступную только на событии.

О будущем территории

После бережной реставрации под сводами бывшего сборочного цеха — здания, которое представляет наибольшую историческую ценность, — откроется событийный кластер с гастрономическим центром, а в соседних мастерских — шопинг-аллея с корнерами известных дизайнеров. О планах и концепции на событии рассказал Илья Чепрасов, руководитель компании FORMA:

«Промышленная архитектура конца XIX — начала XX века всегда отличалась гармонией утилитарности и эстетики. Эти сооружения настолько наполнены энергетикой труда, прогресса, что даже сложно представить, что они станут «застывшей историей», своеобразным музеем. Поэтому нам было важно создать новое функциональное наполнение, которое станет достойным продолжением ключевой идеи компании FORMA — «гений места». Это сложная задача, достойная лучших умов из разных областей. Наши штатные архитекторы и руководители по реставрации были задействованы на знаковых для города проектах – возрождение Северного речного вокзала и павильонов ВДНХ, а к созданию концептуальной инфраструктуры двух объектов привлечена управляющая компания Moss Hospitality».

Объекты культурного наследия здесь занимают значительную площадь — около 13 650 кв. м. Реставрационные работы будут также носить характер приспособления: то есть все здания сохранят статус памятников архитектуры и обретут все необходимые условия и удобства для современной эксплуатации.

В одном из старинных зданий откроется детский сад. Проект станет первым примером, когда новые объемы достроят исключительно за счет светопрозрачных конструкций, не нарушающих исторический облик. В другом краснокирпичном строении появится спортивно-термальный комплекс, оператором которого станет премиальная сеть Encore Fitness.

Команда Moss Hospitality (под патронажем которой были реализованы рестораны «Северяне», «Уголёк», Pinch и др.), сопровождает процесс проектирования нескольких объектов на территории, разрабатывает концепцию пространств по направлениям fashion и дизайн, гастрономия и в дальнейшем будет управлять арендными отношениями.

Вагоноремонтные мастерские станут частью инфраструктуры жилого квартала Republic, доступной для всех жителей и гостей столицы. Новая застройка, над концепцией которой работала звездная команда российских и зарубежных бюро, будет аккуратно вписана в краснокирпичный архитектурный ландшафт, с учетом исторического контекста.

О реставрации

Фонд возрожденных краснокирпичных шедевров Москвы вскоре пополнят еще четыре редких объекта – вагоноремонтные мастерские. Во время железнодорожного бума 1860-х гг. Смоленское земство подняло вопрос о строительстве железной дороги между Петербургом и Москвой и получило согласие Александра II. Московская городская дума также поддержала это решение и в 1867 году решила отвести под станцию Москва участок земли, лежащий с внешней стороны Камер-коллежского Вала, между его Тверской и Пресненской заставами.

В 2019 году Мастерские Московско-Александровской железной дороги в составе трех цехов и одного машинного отделения были включены в списки объектов культурного наследия. Эти уникальные сооружения в неоготическом стиле имеют отсылки к среднерусской архитектуре. Самые узнаваемые ее элементы — декоративные машикули на карнизах, характерные, например, для крепостных стен, небольшие башенки-пинакли, «сухарики» карнизов.

Красный кирпич, мощные конструкции балок и огромные окна создают ощущение основательности и монументальности. Сохранившиеся корпуса – это и есть самая настоящая «краснокирпичная Пресня», ее застава, с которой этот промышленный район и начинался.

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