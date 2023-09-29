В Центральном Доме Российской Армии открылась художественная выставка «Продолжая традиции», посвященная дню образования ЦДРА. В её экспозицию вошли 59 полотен заслуженного художника Российской Федерации, члена-корреспондента Российской академии художеств Бориса Ведерникова. Работы, представленные на выставке выполнены в технике масляной живописи и воспевают красоту русских деревень, природу родного края, трогательный быт ушедшей эпохи.

На церемонии открытия гостей приветствовал начальник Центрального Дома Российской Армии заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко.

«День рождения ЦДРА смело можно считать и днем рождения всей военной культуры. Нашему Дому более 300 лет, и значительную часть своей истории он служит людям в погонах. Здесь рождались не только военные песни, стихи и литературные произведения. Из наших стен вышли уникальные коллективы: Центральный академический театр Российской Армии, Центральный музей Вооруженных Сил, Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центральный спортивный клуб Армии и многие другие. ЦДРА десятилетиями служит генератором идей патриотизма, здесь формируется культурный код российского воина, защитника нашего Отечества. Для всех нас это большая честь – работать в ЦДРА на благо России» - отметил Василий Мазуренко.

Борис Ведерников присоединился к поздравлениям с днем образования Центрального Дома Российской Армии всех сотрудников ЦДРА и гостей выставки. В своем обращении к присутствующим мастер сказал: «Основная задача художника – это воспевать родную землю, быт, все ценности, которые оставили нам предки и которые сейчас защищают наши воины на ратном поле. Если мои работы вызовут добрый отклик у военного зрителя, я буду считать, что моя задача как художника выполнена».

В открытии выставки также приняли участие российский художник, член Российской академии художеств, основатель и руководитель Школы акварели Сергей Андрияка, сопредседатель Вятского землячества Ольга Васнецова, народный художник Российской Федерации Дмитрий Белюкин.

Отметим, что в ближайшее время выставку «Продолжая традиции» смогут увидеть представители кадетских корпусов со всей России, ветераны Московского военного округа, участники и зрители патриотической акции «Поет Россия Армии Победу».

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