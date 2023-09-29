Директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун и основатель Фонда сохранения этнокультурного наследим им. Миклухо-Маклая Николай Миклухо-Маклай

27 сентября 2023 года в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма открылась фотовыставка нового проекта Фонда им. Миклухо-Маклая «Русские географические названия: история открытий». Выставка будет доступна широкой аудитории до июня 2024 года на разных площадках образовательных учреждений города.

Официально открыли первую выставку Николай Миклухо-Маклай, потомок легендарного русского ученого, основатель Фонда сохранения этнокультурного наследим им. Миклухо-Маклая, Дмитрий Моргун, директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма, и Сухарев Александр, руководитель Центра публичной истории МГПУ.

Помимо артефактов уникальная выставка представлена 23 информационными полотнами. Они в доступной форме знакомят посетителей с вкладом российских ученых и мореплавателей XIX века.

Николай Миклухо-Маклай обратил внимание, что материал представлен в удобной и понятной форме, акцент ставится именно на открытиях россиян в различных научных дисциплинах.

«Этот проект позволяет расширить кругозор молодежи и осознать необходимость обладания достаточными знаниями, чтобы, будучи еще молодыми людьми, как Крузенштерн, Коцебу, Миклухо-Маклай и другие, совершать открытия, которые составят славу России»,- отметил Николай Николаевич.

Дмитрий Моргун подчеркнул, что выставка будет представлена в течение всего учебного года в разных районах города Москва, что удобно для учащихся. Открытие знаменует старт комплексной образовательно-просветительской программы проекта, включающей цикл лекций, которые будут проходить в течение 2023/2024 учебного года.

«Считаю, что этот масштабный проект является уникальным событием в системе образования с точки зрения развития краеведения и внимания к истории путешествий и научных открытий. Экспозиция будет иметь большой просветительский эффект, а выставки пройдут до августа 2024 года в разных округах Москвы», - сказал Дмитрий Моргун.

Руководитель Центра публичной истории Московского городского педагогического университета Александр Сухарев обратился к участникам:

«Выставка поистине уникальна. Сравнить эту экспедицию по целям, задачам и ролью, которую ей предстояло сыграть в истории страны, можно, пожалуй, со строительством Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Это был грандиозный русский национальный проект XIX столетия. Обстоятельства подготовки и проведения экспедиции знакомят нас с уникальным опытом успешного проектирования и ярким примером успеха в воплощении мечты, благодаря настойчивому проявлению личной инициативы, таланта и целеустремленности в лице И.Ф. Крузенштерна. Я уверен, выставка принесёт каждому посетителю множество личных открытий!»

В ходе торжественного мероприятия гостям провели экскурсию, участники смогли задать вопросы.

Проект реализуется Фондом им. Миклухо-Маклая при экспертной поддержке Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН и поддержке Фонда президентских грантов.

Фото предоставлено Фондом им. Миклухо-Маклая

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