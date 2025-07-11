«Энергия мечты»: работы Филонова, Кандинского и Тышлера представили на выставке к 80-летию атомной промышленности России

В арт-пространстве «Паркинг Галерея» парка «Зарядье» Госкорпорация «Росатом» открыла выставку «Энергия мечты», приуроченную к 80-летию атомной промышленности России. История российской атомной промышленности будет рассказана через произведения искусства, раскрывающие тему взаимодействия человека и энергии. Проект объединит знаковые работы художников авангардной школы, социалистического реализма и кинетического искусства, среди которых произведения Павла Филонова, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Тышлера, Александра Родченко, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Вячеслава Колейчука.

«В этом году российская атомная промышленность отмечает свое 80-летие. Движущей силой в ее развитии стали энергия и мечта. Энергия атома вдохновила наших ученых на поиск возможностей ее применения для различных целей — от выработки электричества до лечения самых сложных заболеваний и обеспечения полетов в космос. Мечта о лучшем будущем для всего человечества побуждает нас разрабатывать технологии, которые помогают решать самые насущные вопросы современности и делать мир вокруг чище и комфортнее. На этой выставке мы объединили произведения художников разных эпох, отражающие такие близкие каждому человеку понятия — энергия, будущее и мечта. Пусть они подарят вам заряд энергии для осуществления собственной мечты!», — говорит генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Экспозиция состоит из трех смысловых блоков. Первый, «Предчувствие будущего», посвящен исследованию художниками энергии и окружающего пространства. Этот блок охватывает период с 1910 по 1940 годы — время ключевых научных открытий, заложивших фундамент для развития атомной отрасли. Здесь представлены произведения художников-авангардистов, отражающие стремление к познанию мира и созданию нового художественного языка. Экспозицию дополняют образцы кинетического искусства, продолжающие новаторские эксперименты авангардистов и перекликающиеся с идеей бурного технологического прогресса, предшествовавшего атомному веку.

Второй блок «Энергия созидания» раскрывает понятие энергии как движущей силы, создающей и преобразующей жизнь человека. Здесь энергия на примере развития атомной промышленности периода с 1950-х по 1980-е годы представлена как творческая сила. Посетители узнают об истории создания атомной энергетики, работе ученых-ядерщиков и строителей через призму художественных образов. Эти образы, взятые из произведений искусства в стиле социалистического реализма и сурового стиля, представляют деятелей атомной отрасли как мощных, энергичных личностей, способных на великие свершения.

Заключительный блок «Великая мечта» посвящен желанию человека с помощью энергии претворить свои идеи в жизнь и его стремлению к будущему. Этот блок повествует о создании Государственной корпорации «Росатом» и описывает текущие направления ее деятельности начиная с 2007 года. Специально для этого раздела организаторами выставки создана интерактивная инсталляция, которая наглядно продемонстрирует, как идеи человека могут влиять на окружающий мир и менять будущее.

«Язык искусства состоит из таких «атомов», как линия, форма, цвет, текстура, объем и пространство. На этом языке художники могут говорить о сложных вещах, а в данном случае еще и очень важных для каждого жителя нашей страны. Язык искусства всем понятен и эта выставка большой, глубокий и красивый рассказ о мощной энергии, будущем и людях, мечты которых сбылись благодаря их невероятному труду, любви к делу и стране. Хочется верить, что экспозиция вдохновит посетителей на реализацию самых смелых созидательных идей. Благодарю наших партнеров Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и РОСИЗО за такое яркое и плодотворное сотрудничество», – рассказывает руководитель «Территории культуры Росатома» Оксана Конышева.

Выставка «Энергия мечты» подготовлена в партнерстве с ГМИИ им А.С. Пушкина и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО».