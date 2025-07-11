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«Энергия мечты»: работы Филонова, Кандинского и Тышлера представили на выставке к 80-летию атомной промышленности России

editor
By editor
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Николай-Осенев-Новый-пейзаж.-Атомная электростанция под Москвой. Государственный исторический музей
Николай-Осенев-Новый-пейзаж.-Атомная электростанция под Москвой. Государственный исторический музей

В арт-пространстве «Паркинг Галерея» парка «Зарядье» Госкорпорация «Росатом» открыла выставку «Энергия мечты», приуроченную к 80-летию атомной промышленности России. История российской атомной промышленности будет рассказана через произведения искусства, раскрывающие тему взаимодействия человека и энергии. Проект объединит знаковые работы художников авангардной школы, социалистического реализма и кинетического искусства, среди которых произведения Павла Филонова, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Тышлера, Александра Родченко, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Вячеслава Колейчука.

«В этом году российская атомная промышленность отмечает свое 80-летие. Движущей силой в ее развитии стали энергия и мечта. Энергия атома вдохновила наших ученых на поиск возможностей ее применения для различных целей — от выработки электричества до лечения самых сложных заболеваний и обеспечения полетов в космос. Мечта о лучшем будущем для всего человечества побуждает нас разрабатывать технологии, которые помогают решать самые насущные вопросы современности и делать мир вокруг чище и комфортнее. На этой выставке мы объединили произведения художников разных эпох, отражающие такие близкие каждому человеку понятия — энергия, будущее и мечта. Пусть они подарят вам заряд энергии для осуществления собственной мечты!», — говорит генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Экспозиция состоит из трех смысловых блоков. Первый, «Предчувствие будущего», посвящен исследованию художниками энергии и окружающего пространства. Этот блок охватывает период с 1910 по 1940 годы — время ключевых научных открытий, заложивших фундамент для развития атомной отрасли. Здесь представлены произведения художников-авангардистов, отражающие стремление к познанию мира и созданию нового художественного языка. Экспозицию дополняют образцы кинетического искусства, продолжающие новаторские эксперименты авангардистов и перекликающиеся с идеей бурного технологического прогресса, предшествовавшего атомному веку.

Второй блок «Энергия созидания» раскрывает понятие энергии как движущей силы, создающей и преобразующей жизнь человека. Здесь энергия на примере развития атомной промышленности периода с 1950-х по 1980-е годы представлена как творческая сила. Посетители узнают об истории создания атомной энергетики, работе ученых-ядерщиков и строителей через призму художественных образов. Эти образы, взятые из произведений искусства в стиле социалистического реализма и сурового стиля, представляют деятелей атомной отрасли как мощных, энергичных личностей, способных на великие свершения.

Борис Окороков. До свиданья, Земля. РОСИЗО
Борис Окороков. До свиданья, Земля. РОСИЗО

Заключительный блок «Великая мечта» посвящен желанию человека с помощью энергии претворить свои идеи в жизнь и его стремлению к будущему. Этот блок повествует о создании Государственной корпорации «Росатом» и описывает текущие направления ее деятельности начиная с 2007 года. Специально для этого раздела организаторами выставки создана интерактивная инсталляция, которая наглядно продемонстрирует, как идеи человека могут влиять на окружающий мир и менять будущее.

«Язык искусства состоит из таких «атомов», как линия, форма, цвет, текстура, объем и пространство. На этом языке художники могут говорить о сложных вещах, а в данном случае еще и очень важных для каждого жителя нашей страны. Язык искусства всем понятен и эта выставка большой, глубокий и красивый рассказ о мощной энергии, будущем и людях, мечты которых сбылись благодаря их невероятному труду, любви к делу и стране. Хочется верить, что экспозиция вдохновит посетителей на реализацию самых смелых созидательных идей. Благодарю наших партнеров Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и РОСИЗО за такое яркое и плодотворное сотрудничество», – рассказывает руководитель «Территории культуры Росатома» Оксана Конышева.

Выставка «Энергия мечты» подготовлена в партнерстве с ГМИИ им А.С. Пушкина и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО».

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