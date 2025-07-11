VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВыставка в Музее Победы рассказывает об истории российской почты

Выставка в Музее Победы рассказывает об истории российской почты

editor
By editor
95
почтовая карточка ссср
Фото © пресс-служба Музея Победы

В Музее Победы открылась трехдневная выставка ко Дню российской почты. Временная экспозиция подготовлена Почтой России. Жители и гости столицы смогут узнать об истории развития почты в XIX-XX веках, почтовом деле, московских отделениях связи и особенностях работы почтамта в военный период.
 
«Во все времена почта решала важную задачу — обеспечивала связь даже в самых сложных условиях, а в период войны была единственным способом связаться с родными и близкими. Сотрудники почты работали в условиях бомбежки, отсутствия отопления, при свечах. Силами полевой почты ежемесячно доставлялись 70 млн писем, а всего с 1941 по 1945 год было доставлено 6 миллиардов писем», — рассказали в Музее Победы.
 
В выставку войдет около 50 экспонатов из Музея русской почты и Московского почтамта. Посетители смогут увидеть берестяное письмо, почтовые ящики начала и середины XX века, старинные весы для взвешивания почтовых отправлений, саквояж почтальонов Российской империи, кожаную сумку почтальона для газет 30-40-х годов, оборудование, вышедшее из употребления, например, почтовые рожки.
 
Часть выставки будет посвящена почте в Великую Отечественную войну. Гостей познакомят с информацией о том, как во время войны работала почтовая служба и покажут письма-треугольники, фронтовые открытки, фотографии сотрудников почты периода войны. Посетителям расскажут о работе голубиной почты и продемонстрируют кожаный мешочек для голубеграммы. В витринах также будут представлены щипцы для сбрасывания немецких зажигательных бомб с крыши почтамта, кобура для пистолета военного почтальона и многое другое.

Предыдущая статья
«Энергия мечты»: работы Филонова, Кандинского и Тышлера представили на выставке к 80-летию атомной промышленности России

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru