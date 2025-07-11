Выставка в Музее Победы рассказывает об истории российской почты

В Музее Победы открылась трехдневная выставка ко Дню российской почты. Временная экспозиция подготовлена Почтой России. Жители и гости столицы смогут узнать об истории развития почты в XIX-XX веках, почтовом деле, московских отделениях связи и особенностях работы почтамта в военный период.



«Во все времена почта решала важную задачу — обеспечивала связь даже в самых сложных условиях, а в период войны была единственным способом связаться с родными и близкими. Сотрудники почты работали в условиях бомбежки, отсутствия отопления, при свечах. Силами полевой почты ежемесячно доставлялись 70 млн писем, а всего с 1941 по 1945 год было доставлено 6 миллиардов писем», — рассказали в Музее Победы.



В выставку войдет около 50 экспонатов из Музея русской почты и Московского почтамта. Посетители смогут увидеть берестяное письмо, почтовые ящики начала и середины XX века, старинные весы для взвешивания почтовых отправлений, саквояж почтальонов Российской империи, кожаную сумку почтальона для газет 30-40-х годов, оборудование, вышедшее из употребления, например, почтовые рожки.



Часть выставки будет посвящена почте в Великую Отечественную войну. Гостей познакомят с информацией о том, как во время войны работала почтовая служба и покажут письма-треугольники, фронтовые открытки, фотографии сотрудников почты периода войны. Посетителям расскажут о работе голубиной почты и продемонстрируют кожаный мешочек для голубеграммы. В витринах также будут представлены щипцы для сбрасывания немецких зажигательных бомб с крыши почтамта, кобура для пистолета военного почтальона и многое другое.