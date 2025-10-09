Вечер памяти художника Александра Мартьянова «Жизнь в искусстве жеста»

В Театре Мимики и Жеста прошёл вечер «Жизнь в искусстве жеста», посвященный памяти выдающегося глухого артиста и художника Александра Мартьянова (1960–2021). Вечер провели Театр Мимики и Жеста и РООИ «Гефест+» в рамках VIII Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и национального проекта «Семья».

Александр Мартьянов – российский глухой художник, актер театра и режиссер, один из самых ярких представителей искусства глухих (Deaf Art) в России. Его творчество стало своеобразным мостом между миром слышащих и глухих.

Интересны темы и образы его художественных работ: в них центральное место занимает человек, его внутренний мир, эмоции и взаимоотношения с окружающей действительностью. Почти в каждой работе присутствуют жесты. Его картины – это визуальные метафоры, размышления о судьбе глухого человека в мире звуков.

Как артист и режиссер А. Мартьянов сотрудничал с театром «Недослов». Мартьянов был основателем такого направления в российском искусстве глухих, как визуальная поэзия. Это синтетический жанр, где сочетаются жест, мимика и визуальные образы. Его коронным номером была миниатюра «Я – глухой», пронизанная размышлениями о судьбе глухих, красивая и образная.

В рамках вечера состоялась одно­дневная художественная выставка живописных и графических работ А. Мартьянова, был показан документальный фильм о его жизни и творчестве, в котором друзья и коллеги рассказывают о творческом пути замечательного мастера (автор фильма — А. Грачев). Также было показано несколько видеоминиатюр в жанре визуальной поэзии в исполнении Мартьянова. В этом отделении, завершающем вечер, приняли участие Ирина Гурова с миниатюрой «Де­рево жизни» и Сергей Синодов с миниатюрой «Сумо».

Фото предоставлены пресс-службой Театра Мимики и Жеста