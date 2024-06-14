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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!» открыл празднование Дня России на Красной площади

editor
By editor
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духовые оркестры на красной площади в москве

Концерт духовых оркестров открыл праздничную программу, посвященную празднованию Дня России на Красной площади. В исполнении юных музыкантов прозвучали произведения отечественных композиторов – Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Исаака Дунаевского, Давида Тухманова, Василия Агапкина, Александра Зацепина, Валерия Халилова и других. Концерт начался с исполнения Хора «Славься» из оперы «Жизнь за царя» композитора Михаила Глинки. Оркестры представили плац-концерты, сольные и сводные выступления. Сводным оркестром фестиваля дирижировали президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов; руководитель Самарского Концертного духового оркестра Сергей Рыбин; дирижёр-руководитель Народного коллектива «Духовой оркестр детской музыкальной школы» посёлка Ставрово Владимирской области Андрей Кузнецов; дирижёр-руководитель Образцового детского духового оркестра музыкальной школы №1 им. Н. Леонтовича города Донецка Александр Радченко; дирижёр-руководитель Центра профессионального мастерства «Духовые инструменты» Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры города Москвы Руслан Мелаев; художественный руководитель и дирижёр Ведущего творческого коллектива города Москвы – молодёжного духового оркестра «Юные Балакиревцы» Геннадий Лукин.

В музыкальной программе фестиваля на Красной площади приняли участие духовые оркестры и творческие коллективы из 8 регионов России – Москвы, Донецкой Народной Республики, Белгорода, Калуги, Самары, Московской, Владимирской и Ярославской областей. Семьсот музыкантов исполнили песни, посвященные России.

«В исполнении юных музыкантов прозвучали произведения, являющиеся шедеврами музыкальной культуры страны. В память о военном дирижёре и композиторе Валерии Халилове оркестры исполнили одно из его известных произведений “Навсегда великая страна”», – сказал президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Всероссийский молодёжный фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!» проходит в Москве на протяжении трёх дней. Оркестры также выступили на Северном речном вокзале и Международной выставке-форуме «Россия». Празднование Дня России завершилось часовым концертом Самарского Концертного духового оркестра на Центральной площади Северного речного вокзала. Выступление собрало большое количество зрителей. Публика долго не отпускала музыкантов.

михаил брызгалов

13 июня, в заключительный день фестиваля, в Российском национальном музее музыки состоялась беседа с музыкантами о гимнах России. Её провёл генеральный директор музея, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Организатор – Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова».

В 2023 году Всероссийский молодёжный фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!» стал самым крупным смотром творчества детско-юношеских и профессиональных духовых оркестров. С июня по сентябрь в мероприятиях фестиваля приняли участие более 80 духовых коллективов. Три тысячи музыкантов, почти 1 000 из которых дети, выступили с концертными программами.

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