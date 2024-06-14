Фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!» открыл празднование Дня России на Красной площади

Концерт духовых оркестров открыл праздничную программу, посвященную празднованию Дня России на Красной площади. В исполнении юных музыкантов прозвучали произведения отечественных композиторов – Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Исаака Дунаевского, Давида Тухманова, Василия Агапкина, Александра Зацепина, Валерия Халилова и других. Концерт начался с исполнения Хора «Славься» из оперы «Жизнь за царя» композитора Михаила Глинки. Оркестры представили плац-концерты, сольные и сводные выступления. Сводным оркестром фестиваля дирижировали президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов; руководитель Самарского Концертного духового оркестра Сергей Рыбин; дирижёр-руководитель Народного коллектива «Духовой оркестр детской музыкальной школы» посёлка Ставрово Владимирской области Андрей Кузнецов; дирижёр-руководитель Образцового детского духового оркестра музыкальной школы №1 им. Н. Леонтовича города Донецка Александр Радченко; дирижёр-руководитель Центра профессионального мастерства «Духовые инструменты» Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры города Москвы Руслан Мелаев; художественный руководитель и дирижёр Ведущего творческого коллектива города Москвы – молодёжного духового оркестра «Юные Балакиревцы» Геннадий Лукин.

В музыкальной программе фестиваля на Красной площади приняли участие духовые оркестры и творческие коллективы из 8 регионов России – Москвы, Донецкой Народной Республики, Белгорода, Калуги, Самары, Московской, Владимирской и Ярославской областей. Семьсот музыкантов исполнили песни, посвященные России.

«В исполнении юных музыкантов прозвучали произведения, являющиеся шедеврами музыкальной культуры страны. В память о военном дирижёре и композиторе Валерии Халилове оркестры исполнили одно из его известных произведений “Навсегда великая страна”», – сказал президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Всероссийский молодёжный фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!» проходит в Москве на протяжении трёх дней. Оркестры также выступили на Северном речном вокзале и Международной выставке-форуме «Россия». Празднование Дня России завершилось часовым концертом Самарского Концертного духового оркестра на Центральной площади Северного речного вокзала. Выступление собрало большое количество зрителей. Публика долго не отпускала музыкантов.

13 июня, в заключительный день фестиваля, в Российском национальном музее музыки состоялась беседа с музыкантами о гимнах России. Её провёл генеральный директор музея, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Организатор – Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова».

В 2023 году Всероссийский молодёжный фестиваль духовых оркестров «С тобой, страна!» стал самым крупным смотром творчества детско-юношеских и профессиональных духовых оркестров. С июня по сентябрь в мероприятиях фестиваля приняли участие более 80 духовых коллективов. Три тысячи музыкантов, почти 1 000 из которых дети, выступили с концертными программами.