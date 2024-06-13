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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Известный фортепианный дуэт и оркестр из Абхазии выступили в Сочи

editor
By editor
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фортепианный дуэт

12 июня 2024 года в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» в Сочи прошел концерт фортепианного дуэта Piano Duo в сопровождении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия под руководством главного дирижёра, народного артиста Абхазии Давида Терзяна. Мероприятие организовано ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Абхазия.

дирижер

В День России на сцене Зимнего театра г. Сочи выступили две известные пианистки Piano Duo – народная артистка Республики Абхазия Нинель Бжания и заслуженная артистка Республики Абхазия Гулиза Авидзба. В рамках культурного сотрудничества двух министерств абхазские исполнители решили сделать российским зрителям музыкальный подарок в этот значимый день. Жители Сочи оценили этот подарок по достоинству, отблагодарив музыкантов бурными овациями.

На пресс-конференции, которая прошла в Sputnik-Абхазия в преддверии выступления, Давид Терзян подчеркнул: «Для нас большая честь и гордость, что мы можем для наших российских коллег и публики предоставить возможность услышать музыку мирового уровня. У нас много произведений российских композиторов. Кроме того, мы обязательно сыграем произведение «Весенний ветерок» абхазского композитора Чепелянского. Настроение у оркестра – на подъёме, мы ежедневно репетируем».

Готовя программу, музыканты стремились включить в неё как можно больше красивой музыки для того, чтобы подарить гостям праздничное настроение, прокомментировала на встрече с журналистами народная артистка Республики Абхазия Нинель Бжания: «Выступления в каждом концерте – это очень волнительно, но это большой праздник прежде всего для нас. Зимний театр Сочи – это очень престижная площадка, где выступают известные музыканты, и это очень ответственно. Та программа, которую мы везём, была отыграна несколько раз, и мы сможем показать своё мастерство в полной мере. Готовя программу, мы учитывали, что в России знаменательный день. Я думаю, что мы выдержим эту планку, посвященную Дню России».

В программе концерта Piano Duo & Orchestra прозвучали великие творения композиторов-классиков и концертные обработки современных произведений. Были исполнены композиции Т. Дж. Альбинони, Ж. Бизе, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова, Д. Шостаковича, К. Дженкинса и других авторов, а также саундтреки к известным кинолентам и анимационным фильмам.

Проект «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между двумя странами. Между Республикой Абхазия и Российской Федерацией сформированы очень тесные культурные связи, которые постоянно развиваются. В 2023 году прошли выступления Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия им. В.М. Царгуш в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве, а в 2024 году этот уникальный коллектив провёл концерт на сцене Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке.

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