Фестиваль «Во славу хорового искусства» памяти Галины Рождественской открылся в Москве

Концертом зале РАМ им. Гнесиных Международный благотворительный фонд Юрия Розума открыл фестиваль «Во славу хорового искусства», посвящённый столетнему юбилею народной артистки России Галины Рождественской, дирижёра-хормейстера Академического хора русской песни Гостелерадио и профессора Российской Академии музыки им. Гнесиных.

Творческими «родителями» Галины Дмитриевны стали педагоги Московской консерватории, имена которых не нуждаются в эпитетах: Клавдий Борисович Птица, Владислав Геннадьевич Соколов, Александр Васильевич Свешников. Она была одной из лучших студенток на курсе, любимицей преподавателей, перенявшей от родителей любовь к музыке, абсолютный слух и амбиции. И она оправдала все их надежды с лихвой.

Более пятидесяти лет Галина Дмитриевна была ведущим педагогом дирижирования в Российской Академии музыки имени Гнесиных, где начала работать с самых юных лет. Со временем её ученики займут собственное место в музыкальном мире, к примеру, Юрий Ухов — дирижёр Краснознамённого ансамбля песни и пляски имени Александрова, Сергей Балабан — худрук фольклорного театра «Славянский восход», Мария Манько — руководитель ансамбля «Виртуозы» (Стокгольм) и многие другие известные хормейстеры. Царица русской песни Людмила Зыкина говорила: «Учительница первая моя ― талантливый хормейстер, дирижёр, педагог…, воспитавшая целую плеяду певцов, известных в нашей стране и за её пределами. Выступая с Академическим хором русской песни, бессменным хормейстером которого является Галина Рождественская, и где я проходила мои певческие университеты, я испытываю истинное творческое волнение и радость от причастности к подлинному, высокому искусству».

Открывая фестиваль, сегодняшние звезды хорового искусства вспоминали её необыкновенную врождённую музыкальность, стремление к новым знаниям, бесконечную преданность своему делу и всегда — такт, внимание, доброжелательность к людям, с которым её сводила судьба. По словам ректора Гнесинки и художественного руководителя ансамбля «Altro coro» Александра Рыжинского, «всё, что делала Галина Дмитриевна Рождественская, всегда должно было соответствовать самому высокому стандарту, от всех окружающих, но прежде всего – от самой себя – она требовала безупречного результата работы. Оставаясь при этом удивительно внимательным, располагающим, обаятельным человеком».

В юбилейном вечере приняли участие ведущие хоровые коллективы России. Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова открыла фестиваль знаменитым хором «Богородице Дево, радуйся» Сергея Рахманинова, а затем умиротворенную торжественность мелодий «Всенощного бдения» сменила музыка композиторов дня сегодняшнего. Гнесинский хоровой ансамбль современной музыки «Altro coro» под руководством ректора Александра Рыжинского исполнил сочинения Александр Чайковского, Сергея Екимова и Кузьмы Бодрова. Слушатели были покорены кристальной чистотой певцов ансамбля, особенно отметив солисток Екатерину Кузнецову и Анастасию Машковскую. Не удивительно: ансамбль входит в пятёрку лучших хоров мира согласно мировому рейтингу Intercultur. А завершил первое отделение Народный хор РАМ им. Гнесиных

Сын Галины Рождественской народный артист России Юрий Розум до сих пор удивляется, как она умудрялась всё успевать: «Мама была невероятно одарена. Это был очень деятельный человек невероятной силы и энергии, невероятной ответственности, очень разносторонний! Она любила жизнь, любила музыку… Она была очень устремленной в разных направлениях. Поэтому сегодня здесь помимо великолепных хоровых коллективов выступил и баритон Геликон-оперы Клим Алексан – как воспоминание о папе, о его творчестве, родители и познакомились в стенах Гнесинки!. В исполнении солистки Московской областной Филармонии Елизаветы Антоновой прозвучали народные песни. В память о моих родителях — стихи поэтессы Анастасии Лебедевой, вице-президента Фонда Розума в Белоруссии, а заслуженная артистка России Нина Шацкая спела любимую мамину песня «Мелодия». Мне очень хотелось на один вечер воссоздать в этом зале атмосферу маминой жизни».

Одна из первых учениц Галины Рождественской Людмила Агибалова и сегодня уверена: «Она не превзойдена никем до сих пор. Эта чёткость жеста, эта плавность…недаром её учитель Клавдий Борисович Птица считал, как можно меньше нужно говорить дирижёру, потому что руки показывают всё! Все отклонения агогики, темпов, эмоций – всё у неё было идеально отточено, не допуская никаких пренебрежений к мелочам».

В завершении фестивального вечера в РАМ им. Гнесиных народный артист России Юрий Розум исполнил вместе с Капеллой имени Юрлова и Симфоническим оркестром Министерства обороны России до-минорную Фантазию Людвига ван Бетховена, попрощавшись со слушателями до следующих концертов фестиваля, которые пройдут в Москве уже в октябре.

Елена ШИЛОВА