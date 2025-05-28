Сергей Арутюнов вырос на песнях Юры Шатунова

Спустя 3 года после смерти Юры Шатунова Андрей Разин сделал официальное заявление. Он не только представил нового солиста Сергея Арутюнова, но и сразу поделился со слушателями первым треком нового состава легендарной группы.

Папа Сергея Арутюнова тоже был музыкантом. В 2018 году они вместе приняли участие в шоу «Голос» и запомнились зрителям как любящая и настоящая семья. Но после этого объединения на сцене и в семье папа Сергея умер. Арутюнов остался один.



«Друзья, дорогие, я понимаю, что я никогда не заменю вам Юру Шатунова, да и никто не заменит. Я искренне любил Ласковый Май и больше всего Юру Шатунова с самого детства. Он самый лучший артист, который останется в нашей с вами памяти навсегда. Я обещаю сделать всё, чтобы его песни жили. Буду нести через них только добро, тепло и любовь», — делится своими эмоциями Сергей Арутюнов.

Песня «Как Тогда На Выпускном» продолжила новую историю группы Ласковый Май после трагического ухода Юры Шатунова.