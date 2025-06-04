Фестиваль «Воздух Карелии» возвращается к истокам

В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю «Воздух Карелии». На ней объявили подробности грандиозного музыкального события, которое пройдет на аэродроме «Пески» под Петрозаводском. Организаторы, представители власти и музыканты рассказали журналистам о программе юбилейного фестиваля, его миссии, задачах и важнейшей роли в развитии региона.

Участниками пресс-конференции стали:

Артур Парфенчиков – глава Республики Карелия;

Александр Журавский – заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам;

Алексей Поддубный (Джанго) – музыкант, участник фестиваля;

Максим Мазуровский – продюсер, руководитель фестиваля «Воздух Карелии».

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков открыл мероприятие, отметив, что в 2025 году фестиваль после долгого перерыва вернется на свою родную площадку – аэродром «Пески». По его словам, это стало возможным благодаря поддержке властей региона и Президентского фонда культурных инициатив.

– Уже через 10 дней, в День России, у нас стартует фестиваль в новом формате: три сцены, более 60 артистов, масштабная военно-историческая зона, специальная патриотическая программа. У нас будет даже мемориал в честь 80-летия Победы, где будет гореть символический вечный огонь! Это не просто музыкальное событие – это средоточие нашей истории и нашей духовной силы! – отметил Артур Парфенчиков.

Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский назвал фестиваль «важным культурным инструментом воспитания и консолидации».

– Фестиваль, в честь которого мы сегодня собрались, давно сформировал сообщество людей с общими ценностями. Когда 20-летняя история мероприятия органично объединяет музыку, идеологию, патриотизм и заботу о традициях — это работает гораздо сильнее любых слоганов, — отметил Александр Журавский. – Кроме того, проекты такого масштаба, как «Воздух Карелии», нельзя просто взять и перенести в новую точку на карте – они укореняются там, где рождаются.

Артур Парфенчиков добавил, что Карелия — уникальное культурное пространство само по себе.

– Мы — земля русского эпоса, земля духовных традиций. Фестиваль продолжает культурную миссию Карелии. У нас в этом году проходит и оперный фестиваль «Русские аллеи», и Кижская регата, и исторические реконструкции, и проекты с ЮНЕСКО…

Карелия живёт в сердце каждого, кто знает её силу, и мы зовём всех это прочувствовать!

Продюсер фестиваля Максим Мазуровский подчеркнул социальную и экологическую направленность мероприятия: участники СВО и их семьи получат льготы на посещение, а территория будет адаптирована для семейного отдыха благодаря обустроенному палаточному городку и детской программе.

– За чистоту на фестивале у нас всегда отвечает не только команда организаторов и волонтеры, но и сами зрители. Все мы — сообщество, которое ценит порядок и культуру. Мы уже вывезли с территории аэродрома 17 машин мусора во время подготовки фестиваля, и сделаем все, чтобы когда мы покинем площадку, там было так же чисто, как сейчас. Это принципиально.

Музыканты, принимающие участие в фестивале, рассказали о его культурной сверхзадаче. Хедлайнер «Воздуха Карелии» Алексей Поддубный (Джанго) заявил:

– Мы хотим передать слушателям чувство любви, созидания и особой русской душевности. Искусство не должно говорить лозунгами — оно должно быть настоящим, сильным, как хорошая поэзия. И именно такими будут наши выступления!

​Кроме того, фестиваль откроет и новые голоса — искренние, сильные, настоящие. Особое внимание участники пресс-конференции уделили музыкальному конкурсу «Россия — это мы». Как рассказал председатель Оргкомитета конкурса Максим Мазуровский, проект уже собрал 589 заявок из 12 регионов — в том числе из возвращённых территорий. После очного прослушивания были отобраны 24 финалиста, которые получат возможность выступить на специальной

– Мы даём возможность тем, кого ещё не знает вся страна, выйти на большую сцену и быть услышанными, увидеть глаза зрителей. Победители конкурса получат не только признание, но и возможность записать клипы, получить продвижение при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — сообщил Максим Мазуровский.

Отзывы участников пресс-конференции дали понять: «Воздух Карелии» — это не просто сцена под открытым небом, а территория патриотизма, искусства и общения. Как сказал в финале пресс-конференции Максим Мазуровский:

– Мы не просто возвращаем фестиваль на историческую площадку. Мы возвращаем дух единения, который сегодня так нужен стране. Воздух Карелии — это про чистоту, вдохновение и внутреннюю силу. Мы хотим, чтобы каждый из 30 тысяч зрителей увёз с собой частичку этой атмосферы.