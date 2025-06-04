Праздник выпускников «Алые паруса-2024» получил награду престижной премии креативных и маркетинговых коммуникаций

Концертная часть праздника выпускников «Алые паруса» получила серебряную награду одной из главных креативных премий России «Серебряный Меркурий» в номинации «Лучшее массовое мероприятие».

Праздник выпускников «Алые паруса» — волшебная традиция Санкт-Петербурга с многолетней историей. Легендарный выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Пятый канал несколько лет подряд является организатором водно-пиротехнического шоу. Также с 2005-го он бессменно обеспечивает прямую телевизионную трансляцию праздника. За постановку концертной части на Дворцовой площади отвечает ивент-агентство «ERA».

Михаил Колпахчиев, главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса»:

— «Алые паруса» — это не просто невероятно красивое и масштабное событие, которое стремятся увидеть миллионы людей. Для команды, которая создает этот праздник, он является способом сохранения вечной молодости. Мы стараемся говорить с юным поколением на одном языке, вдохновлять на новые свершения без морализаторских ноток. Для нас важно, что молодые люди все чаще готовы участвовать в организации, подготовке и проведении красочного шоу.

Жюри премии «Серебряный Меркурий» высоко оценило качество организации мероприятия, охват аудитории, эффективность взаимодействия с ней и постоянный рост узнаваемости бренда.

Владислав Кабанов, режиссер-постановщик концерта на Дворцовой площади:

— Каждый год команде организаторов приходится повышать планку, придумывать новые сценарные и режиссерские ходы. Постоянно возникает мысль, что сложно сделать лучше того, что уже было, но даже с такой амбициозной задачей мы справляемся. «Алые паруса» всегда отличаются своей технологичностью и оригинальностью. Каждый номер программы, каждый элемент декораций работает на общую идею и тему праздника.

В 2024 году «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей – почти 37 миллионов. Телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ составила 25,5 миллиона человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в сети Интернет – 11,3 миллиона.

Доля всего праздника в эфире Пятого в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» достигла 7,7%. Это рекордный показатель за всю историю выпускного.

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в этой же аудитории «Все 25-59» с долей 11,4%.

С 2020 года водно-пиротехническое шоу транслируют и другие федеральные каналы. Год назад совокупная доля красочной феерии в эфире четырех вещателей составила 26,6% среди зрителей старше 18 лет.

Напомним, в апреле этого года праздник выпускников «Алые паруса» признан абсолютным победителем XIII ежегодной национальной премии «Событие года». Престижная награда получена в номинации «Лучшая режиссура и постановка мероприятия» в категории «Новаторское решение года».