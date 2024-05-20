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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Флаги с изображением талисманов ВДНХ, побывавшие в космосе, стали частью экспозиции Центра «Космонавтика и авиация»

editor
By editor
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флаги из космоса на вднх

Флаги с изображением талисманов ВДНХ «Надя и ВДНХашка», которые находились на Международной космической станции с 3 декабря 2023 года по 6 апреля 2024 года, вернулись на Главную выставку страны. Теперь они стали частью экспозиции Центра «Космонавтика и авиация».

Изображения талисманов ВДНХ были доставлены на Международную космическую станцию 3 декабря 2023 года на транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-25».

В это время на МКС работали российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они записали видео с флажками и оставили на них свои автографы.

«К нам на борт доставили флажки с изображением талисманов ВДНХ. Их образцы отражают суть Главной выставки страны, силу духа, целеустремленность, желание расти и развиваться, тягу к новым знаниям и бережное отношение к истории», — отметил в видеообращении Николай Чуб.

Побывавшие на МКС изображения талисманов ВДНХ вернулись на Землю на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24» 6 апреля 2024 года с международным экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Олега Новицкого, участницы космического полета из Республики Беларусь Марины Василевской и астронавта НАСА Лорал О’Хары.

ВДНХ круглый год приглашает детей и родителей на познавательные и развлекательные активности. Выбрать самые интересные помогут талисманы выставки — Надя и ВДНХашка.

Свои талисманы Главная выставка страны впервые представила летом 2023 года. Добрая и веселая 12-летняя девочка по имени Надя олицетворяет богатую историю и сегодняшний день Выставки, а любопытный робот ВДНХашка — тягу ко всему новому и современному. Вместе они помогают друг другу лучше понять себя, найти свое предназначение и обучиться чему-то новому.

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