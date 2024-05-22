Фонд Андрея Чеглакова представили выставки Татьяны Данильянц «Дары Венеции – Сергею Параджанову» и «Venezia!»

Выставка Татьяны Данильянц «Дары Венеции – Сергею Параджанову» открылась в особый год: 100-летие со дня рождения кинорежиссера и художника Сергея Параджанова. В процессе подготовки экспозиция трансформировалась в большой венецианский проект, включивший также трилогию Данильянц «Venezia!».

Татьяна Данильянц – известный художник, поэт и кинорежиссер (Москва), лауреат итальянской премии «Бродский на Искье» (2018) «за значительный вклад в развитие культурных отношений между Италией и Россией», создатель нескольких фильмов о венецианцах сегодня («Сад, который скрыт», «Венеция на плаву»), и поэтической книги «Венецианское», – тесными узами связана с городом на воде. В 1995 году, стажерка знаменитого музея Peggy Guggenheim Collection в Венеции, она знакомится с графом Джироламо Марчелло, близким другом поэта Иосифа Бродского. Эта встреча вдохновила Данильянц на создание фильма «Сад, который скрыт», позже показанном на Венецианском кинофестивале. В 2005 году Татьяна Данильянц начинает фотографировать на 35-ти миллиметровую пленку один из главных символов города – гондолы. Съемки заняли около трех лет. В конце 2007 года выставочный проект «Венеция. На плаву» был с успехом представлен в Москве. Позже он прирастет более камерными сериями «Венеция. Фейерверки» и «Венеция. Ночь». Так родился выставочная трилогия «Venezia!», сейчас впервые полностью представленная на выставке в Фонде Андрея Чеглакова.

Однажды, находясь под деревом Сергея Параджанова в его музее в Ереване, Татьяна Данильянц решает сделать приношение выдающемуся художнику и кинорежиссеру. Интуиция, соединенная со знанием биографии и творчества Параджанова, а также реалий Венеции, позволила Данильянц сделать своего рода открытие: связать гений места Венеции и гений Сергея Параджанова. Проект «Дары Венеции – Сергею Параджанову» — это воображаемый дом для Параджанова в Венеции. Дом, где он был бы счастлив, окруженный «любовью пространства». Отсюда и названия работ первой части выставки: «Лодка для Параджанова», «Зонтик для Параджанова», «Barcarola. Песня для Параджанова». Вторая часть – коллажи-витражи. Они собраны из драгоценных венецианских тканей Bevilaсqua и структур из дутого стекла, изготовленных по эскизам и под наблюдением автора в исторических стеклодувнях Мурано. «Вода Венеции», «Воздух Венеции», «Venezia», «Остров Святого Лазаря» и «Сан-Марко». Третья часть выставки — к/м фильм «Вспоминая Параджанова. Венецианские беседы». Два венецианских армянина вспоминают бесценные мгновения общения с Маэстро в 1988 году. Впервые проект «Дары Венеции – Сергею Параджанову» был показан в Музее Современного искусства в Ереване в 2014 году, а позже представлен в нескольких музеях и галереях мира.

Особый символический смысл имеют оригинальные работы Сергея Параджанова, представленные в Фонде: коллажи «Кукла», «Золотая рыба» и «Коллаж с Мона Лизой» из частной коллекции.

Память и настоящее, реальное и воображаемое, личное и историческое тесно переплетены в венецианских проектах Татьяны Данильянц. Венеция лодок и праздника, кинофестиваля и acqua alta; Венеция, скрытая под покровом ночи и Венеция, освещенная вспышками фейерверка; воображаемая Венеция для Сергея Параджанова и Венеция бытовая … перед нами проходят вереницы образов города, который, кажется, уже много веков существует вопреки и вне времени, оставаясь живым и вибрирующим.

Работы Татьяны Данильянц выставлялись в Русском музее и музее «Росфото» в Петербурге, Московском музее современного искусства и Галерее Классической фотографии в Москве, Музее русского искусства в Миннеаполисе (США) и Berengo Studio в Венеции. Ее работы находятся в «Коллекции русского и восточноевропейского искусства Колодзей» (Нью-Йорк, США), «Коллекции Наталии Опалевой» (Москва), коллекции музея «Росфото» (Петербург), «Коллекции Фонда Бенеттон» (Италия) и др.