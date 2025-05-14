«Форма творчества»: выставка Наталии Бодриковой в музее керамики усадьбы Кусково

Проект «Территория керамики» знакомит посетителей с произведениями мастеров не только ХХ века, но и ХХI. Москва, Скопин, Красноярск – неполная география серии выставок.
Красота и волшебство в повседневном – так можно охарактеризовать работы Наталии Бодриковой. Её мир – женский, лёгкий, воздушный, ироничный (какие дамы на отдыхе!), но это и мир народной истории, народного костюма и русской природы, сказки. Это мир дома, где всё мило и трогательно, где умеют хранить память и предметы, связанные с любимыми людьми. Мир, в котором всегда присутствует тепло и магия цвета, формы и настроения.
Марина АБРАМОВА,
Фото Сергея КОРОТКЕВИЧА