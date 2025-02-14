РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМосква«Между Ветхим и Новым. Памятники XVII-XVIII веков из Музея имени Андрея Рублева...

«Между Ветхим и Новым. Памятники XVII-XVIII веков из Музея имени Андрея Рублева и Государственного исторического музея»

editor
By editor
36
сретение - икона

В Музее имени Андрея Рублева представлена выставка «Между Ветхим и Новым. Памятники XVII-XVIII веков из Музея имени Андрея Рублева и Государственного исторического музея». С иконой «Сретение» знакомы, пожалуй, многие. Но в этот раз Музей имени Рублева впервые показывает недавно поступившую икону «Сретение Господне».

Икона была написана в Петровское время – период перехода от «ветхой» средневековой художественной традиции к европеизированной (обратите внимание на книги у персонажей композиции – во времена Петра I в России наблюдался расцвет образования и науки). Именно поэтому Музей имени Андрея Рублева представил ещё и увраж новозаветной Библии Пискатора из собрания Государственного исторического музея. Особенное внимание стоит обратить на гравюру фламандского художника второй половины XVI века Мартена де Воса «Принесение Младенца Христа во Храм» (замечу, что де Вос был одним из немногих художников, которому было поручено восстановление церковных алтарей в Антверпене после Реформации).

библия пискатора

Такие книги как Библия Пискатора, которые попали в Россию во времена царя Алексея Михайловича, пользовались популярностью среди представителей богатого населения, крупных монастырей, которые держали библиотеки. Вирши же (короткие подписи к иллюстрациям) перевёл по заказу воспитателя царя Алексея Михайловича книгохранитель Московского печатного двора Мардарий Хоныков, – подчеркнула куратор выставки Юлия Устинова – заведующая сектором станковой и монументальной живописи научно-фондового отдела Музея имени Андрея Рублева.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
КАДЫШЕВ (Григорий Кадышев)

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru