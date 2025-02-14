В Музее имени Андрея Рублева представлена выставка «Между Ветхим и Новым. Памятники XVII-XVIII веков из Музея имени Андрея Рублева и Государственного исторического музея». С иконой «Сретение» знакомы, пожалуй, многие. Но в этот раз Музей имени Рублева впервые показывает недавно поступившую икону «Сретение Господне».

Икона была написана в Петровское время – период перехода от «ветхой» средневековой художественной традиции к европеизированной (обратите внимание на книги у персонажей композиции – во времена Петра I в России наблюдался расцвет образования и науки). Именно поэтому Музей имени Андрея Рублева представил ещё и увраж новозаветной Библии Пискатора из собрания Государственного исторического музея. Особенное внимание стоит обратить на гравюру фламандского художника второй половины XVI века Мартена де Воса «Принесение Младенца Христа во Храм» (замечу, что де Вос был одним из немногих художников, которому было поручено восстановление церковных алтарей в Антверпене после Реформации).

Такие книги как Библия Пискатора, которые попали в Россию во времена царя Алексея Михайловича, пользовались популярностью среди представителей богатого населения, крупных монастырей, которые держали библиотеки. Вирши же (короткие подписи к иллюстрациям) перевёл по заказу воспитателя царя Алексея Михайловича книгохранитель Московского печатного двора Мардарий Хоныков, – подчеркнула куратор выставки Юлия Устинова – заведующая сектором станковой и монументальной живописи научно-фондового отдела Музея имени Андрея Рублева.

Марина АБРАМОВА