30% россиян считают любовь в классической литературе токсичной

Ко Дню влюбленных в библиотеку, который отмечается 14 февраля, Дзен выяснил, как россияне относятся к любовным отношениям в классической литературе, в каких персонажей они влюблялись и как контент помогает лучше понять отношения в классических произведениях.

Какие книги и персонажи повлияли на представления о любви

Почти треть (27%) опрошенных считает главной книгой о любви «Мастера и Маргариту» М. Булгакова. 23% россиян отметили, что на их представления о любви сильнее всего повлиял «Евгений Онегин» А. Пушкина. На третьем месте расположились «Обломов» И. Гончарова и «Герой нашего времени» М. Лермонтова — по 18% каждый. 16% респондентов назвали главной книгой о любви «Войну и мир» Л. Толстого, а 14% – «Гранатовый браслет» А. Куприна.

Литературная пара, которая вызывает больше всего эмоций у россиян, — Мастер и Маргарита из одноименного произведения Булгакова. Этот вариант отметили 24% респондентов. 16% участников опроса больше всего «болели» за отношения Орфея и Эвридики из греческого эпоса. Еще 14% россиян отметили Ромео и Джульетту из одноименной пьесы Шекспира. По 10% респондентов назвали Наташу Ростову и Андрея Болконского из «Войны и мира», а также Татьяну Ларину и Евгения Онегина.

Мужчины чаще всего из литературных персонажей влюблялись в Ольгу Ильинскую («Обломов»), Маргариту («Мастер и Маргарита»), Анну Каренину и Лизу из «Бедной Лизы» Карамзина. Женщины признались в любви к Алексею Вронскому («Анна Каренина»), Федору Долохову («Война и мир») и мистеру Дарси («Гордость и предубеждение»).

Как литература помогает развить романтические качества

Треть опрошенных (30%) считает любовные отношения в классической литературе токсичными. 28% россиян называют любовь, описанную в книгах, устаревшей. Еще 23% респондентов считают, что романтические отношения важны только для сюжетной линии, чтобы заинтересовать читателя. Лишь 10% россиян называют любовь, отраженную в классических произведениях, идеалом отношений.

Ключевое качество для отношений, которое помогает развивать литература, –– романтический взгляд на жизнь. Такой вариант выбрали 33% россиян. 30% респондентов отметили, что книги дали им умение лучше слушать партнера. 25% опрошенных рассказали, что литература помогла им развить мечтательность, а 22% — самопожертвование. Еще 21% считает, что художественные произведения учат самодостаточности.

Какой контент про литературу самый популярный

Чаще всего россияне читают материалы про историю создания произведений. Этот вариант отметили 22% респондентов. 13% опрошенных предпочитают читать статьи про любовь главных героев и разбор их отношений от авторов-экспертов. Еще 5% россиян любят читать подборки с рекомендациями произведений.

Рецензии и обзоры помогают 32% россиян лучше понять отношения между персонажами. Экспертный контент объясняет мотивацию героев произведения для 31% опрошенных. 18% отметили, что обзоры открывают произведения с другой стороны. По случаю Дня влюбленных в библиотеку в Дзене появился тематический канал про чтение: здесь собраны самые популярные материалы про разные произведения от авторов платформы.