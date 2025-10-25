ФПРК опубликовало шорт-лист Конкурса игрового короткометражного кино

Определен список проектов, допущенных к очной защите Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов, который проводит Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) в партнёрстве со свердловской кинокомпанией Red Pepper Film.

Напомним, что всего поступило 459 заявок от 358 студий из 57 регионов всех восьми федеральных округов. Они попали в отборочный этап: рабочая группа проверила проекты на соответствие критериям регламента конкурса. Далее заявки отправились на оценку членам жюри во главе с режиссером Александром Велединским. Эксперты анонимно отобрали 24 участника, которым предстоит в финальное испытание – питчинг, где будут определены 12 победителей. Питчинг пройдет 28 октября 2025 года в Москве. Детали проведения будут отправлены финалистам дополнительно.

Список проектов, допущенных к очной защите (питчингу):

«Автостопом до мечты» (ИП Мухаметьяров Дамир Наилович, реж. Михаил Калинин).

«Алоха!» (ООО «ВЕГА ФИЛЬМ», реж. Семен Шомин).

«Асфальт» (ООО «ЭБАУТ», реж. Ксения Пчелинцева).

«Белая земля» (ООО «Сайдам Барыл», реж. Степан Бурнашев).

«Будет весна» (ООО «Прайм Пикчерс», реж. Екатерина Маскатова).

«Времени свет» (ООО «ОМ ПРОДАКШН», реж. Алексей Мосин).

«Голос за моей стеной» (ООО «Редакция Сайтов», реж. Александр Адбуляпаров).

«Достопримечательность» (ИП Пантелеева Д.А., реж. Солтан Сунгатуллин).

«Как мы деда провожали» (ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН», реж. Александр Титов).

«Китёна» (ИП Кузнецова Д.А., реж. Дарья Кузнецова).

«ЛАТТА – ЗЕМЛЯ» (ООО «ВИЖУАЛ СТОРИ», реж. Адам Дунаев).

«Лиана в тумане» (ООО «Кинокомпания «Дивера Фильм», реж. Дарья Макарова).

«Мама просила не взрывать метеорит» (ООО «ЦЕХ», реж. Светлана Ввладимирова).

«Мой папа – монах» (ООО «Кинемотор Продакшн», реж. Олег Романцов).

«Онул» (ИП Давыдов Д.Л., реж. Дмитрий Давыдов).

«Побег Светлячков» (ИП Александров О.В., реж. Андрей Бородовицын).

«Последний сезон ветров» (ООО «Мурманфильм», реж. Диана Белова).

«Свист метели» (ИП Пулин И.С., реж. Виктория Слепцова).

«Сказка про сапоги» (ООО «Эпизод Продакшн», реж. Алексей Харитонов).

«Снежинка № 973» (ООО «Дока», реж. Виталий Суслин).

«Тает лед» (ИП Давыдов Д.Л., реж. Евгений Николаев).

«Торум» (АНО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ «ТВОЕ ВРЕМЯ»», реж. Владимир Мотырев).

«Туман» (ООО «ЛУЧ», реж. Екатерина Шерко).

«У нас будет» (ИП Давыдов Н.Л., реж. Никита Давыдов).

Победители получат по пять миллионов рублей на реализацию своего проекта, а также продюсерское сопровождение. Иван Соснин – глава студии Red Pepper Film, режиссер, продюсер, сценарист – выступит креативным продюсером конкурсантов. Вместе со своей командой он будет помогать победителем в доработке сценариев, с подбором актеров, на съёмочной площадке и т.д. ФПРК в свою очередь возьмёт на себя функцию маркетингового продвижения снятых кинолент.

Съемки пройдут в Башкортостане, Дагестане, Крыму, Татарстане, Чечне, Якутии, Архангельской, Воронежской, Московской, Мурманской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, а также Краснодарском, Красноярском, Пермском краях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Организаторы: Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа и студии Red Pepper Film, а также при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.