ФПРК опубликовало шорт-лист Конкурса игрового короткометражного кино

Определен список проектов, допущенных к очной защите Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов, который проводит Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) в партнёрстве со свердловской кинокомпанией Red Pepper Film.
Напомним, что всего поступило 459 заявок от 358 студий из 57 регионов всех восьми федеральных округов. Они попали в отборочный этап: рабочая группа проверила проекты на соответствие критериям регламента конкурса. Далее заявки отправились на оценку членам жюри во главе с режиссером Александром Велединским. Эксперты анонимно отобрали 24 участника, которым предстоит в финальное испытание – питчинг, где будут определены 12 победителей. Питчинг пройдет 28 октября 2025 года в Москве. Детали проведения будут отправлены финалистам дополнительно.
Список проектов, допущенных к очной защите (питчингу):
- «Автостопом до мечты» (ИП Мухаметьяров Дамир Наилович, реж. Михаил Калинин).
- «Алоха!» (ООО «ВЕГА ФИЛЬМ», реж. Семен Шомин).
- «Асфальт» (ООО «ЭБАУТ», реж. Ксения Пчелинцева).
- «Белая земля» (ООО «Сайдам Барыл», реж. Степан Бурнашев).
- «Будет весна» (ООО «Прайм Пикчерс», реж. Екатерина Маскатова).
- «Времени свет» (ООО «ОМ ПРОДАКШН», реж. Алексей Мосин).
- «Голос за моей стеной» (ООО «Редакция Сайтов», реж. Александр Адбуляпаров).
- «Достопримечательность» (ИП Пантелеева Д.А., реж. Солтан Сунгатуллин).
- «Как мы деда провожали» (ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН», реж. Александр Титов).
- «Китёна» (ИП Кузнецова Д.А., реж. Дарья Кузнецова).
- «ЛАТТА – ЗЕМЛЯ» (ООО «ВИЖУАЛ СТОРИ», реж. Адам Дунаев).
- «Лиана в тумане» (ООО «Кинокомпания «Дивера Фильм», реж. Дарья Макарова).
- «Мама просила не взрывать метеорит» (ООО «ЦЕХ», реж. Светлана Ввладимирова).
- «Мой папа – монах» (ООО «Кинемотор Продакшн», реж. Олег Романцов).
- «Онул» (ИП Давыдов Д.Л., реж. Дмитрий Давыдов).
- «Побег Светлячков» (ИП Александров О.В., реж. Андрей Бородовицын).
- «Последний сезон ветров» (ООО «Мурманфильм», реж. Диана Белова).
- «Свист метели» (ИП Пулин И.С., реж. Виктория Слепцова).
- «Сказка про сапоги» (ООО «Эпизод Продакшн», реж. Алексей Харитонов).
- «Снежинка № 973» (ООО «Дока», реж. Виталий Суслин).
- «Тает лед» (ИП Давыдов Д.Л., реж. Евгений Николаев).
- «Торум» (АНО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ «ТВОЕ ВРЕМЯ»», реж. Владимир Мотырев).
- «Туман» (ООО «ЛУЧ», реж. Екатерина Шерко).
- «У нас будет» (ИП Давыдов Н.Л., реж. Никита Давыдов).
Победители получат по пять миллионов рублей на реализацию своего проекта, а также продюсерское сопровождение. Иван Соснин – глава студии Red Pepper Film, режиссер, продюсер, сценарист – выступит креативным продюсером конкурсантов. Вместе со своей командой он будет помогать победителем в доработке сценариев, с подбором актеров, на съёмочной площадке и т.д. ФПРК в свою очередь возьмёт на себя функцию маркетингового продвижения снятых кинолент.
Съемки пройдут в Башкортостане, Дагестане, Крыму, Татарстане, Чечне, Якутии, Архангельской, Воронежской, Московской, Мурманской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, а также Краснодарском, Красноярском, Пермском краях и Ханты-Мансийском автономном округе.
Организаторы: Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа и студии Red Pepper Film, а также при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.