Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUФПРК опубликовало шорт-лист Конкурса игрового короткометражного кино

ФПРК опубликовало шорт-лист Конкурса игрового короткометражного кино

T1
By T1
86
конкурс игрового кино

Определен список проектов, допущенных к очной защите Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов, который проводит Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) в партнёрстве со свердловской кинокомпанией Red Pepper Film.

Напомним, что всего поступило 459 заявок от 358 студий из 57 регионов всех восьми федеральных округов. Они попали в отборочный этап: рабочая группа проверила проекты на соответствие критериям регламента конкурса. Далее заявки отправились на оценку членам жюри во главе с режиссером Александром Велединским. Эксперты анонимно отобрали 24 участника, которым предстоит в финальное испытание – питчинг, где будут определены 12 победителей. Питчинг пройдет 28 октября 2025 года в Москве. Детали проведения будут отправлены финалистам дополнительно.

Список проектов, допущенных к очной защите (питчингу):

  • «Автостопом до мечты» (ИП Мухаметьяров Дамир Наилович, реж. Михаил Калинин).
  • «Алоха!» (ООО «ВЕГА ФИЛЬМ», реж. Семен Шомин).
  • «Асфальт» (ООО «ЭБАУТ», реж. Ксения Пчелинцева).
  • «Белая земля» (ООО «Сайдам Барыл», реж. Степан Бурнашев).
  • «Будет весна» (ООО «Прайм Пикчерс», реж. Екатерина Маскатова).
  • «Времени свет» (ООО «ОМ ПРОДАКШН», реж. Алексей Мосин).
  • «Голос за моей стеной» (ООО «Редакция Сайтов», реж. Александр Адбуляпаров).
  • «Достопримечательность» (ИП Пантелеева Д.А., реж. Солтан Сунгатуллин).
  • «Как мы деда провожали» (ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН», реж. Александр Титов).
  • «Китёна» (ИП Кузнецова Д.А., реж. Дарья Кузнецова).
  • «ЛАТТА – ЗЕМЛЯ» (ООО «ВИЖУАЛ СТОРИ», реж. Адам Дунаев).
  • «Лиана в тумане» (ООО «Кинокомпания «Дивера Фильм», реж. Дарья Макарова).
  • «Мама просила не взрывать метеорит» (ООО «ЦЕХ», реж. Светлана Ввладимирова).
  • «Мой папа – монах» (ООО «Кинемотор Продакшн», реж. Олег Романцов).
  • «Онул» (ИП Давыдов Д.Л., реж. Дмитрий Давыдов).
  • «Побег Светлячков» (ИП Александров О.В., реж. Андрей Бородовицын).
  • «Последний сезон ветров» (ООО «Мурманфильм», реж. Диана Белова).
  • «Свист метели» (ИП Пулин И.С., реж. Виктория Слепцова).
  • «Сказка про сапоги» (ООО «Эпизод Продакшн», реж. Алексей Харитонов).
  • «Снежинка № 973» (ООО «Дока», реж. Виталий Суслин).
  • «Тает лед» (ИП Давыдов Д.Л., реж. Евгений Николаев).
  • «Торум» (АНО «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ «ТВОЕ ВРЕМЯ»», реж. Владимир Мотырев).
  • «Туман» (ООО «ЛУЧ», реж. Екатерина Шерко).
  • «У нас будет» (ИП Давыдов Н.Л., реж. Никита Давыдов).

Победители получат по пять миллионов рублей на реализацию своего проекта, а также продюсерское сопровождение. Иван Соснин – глава студии Red Pepper Film, режиссер, продюсер, сценарист – выступит креативным продюсером конкурсантов. Вместе со своей командой он будет помогать победителем в доработке сценариев, с подбором актеров, на съёмочной площадке и т.д. ФПРК в свою очередь возьмёт на себя функцию маркетингового продвижения снятых кинолент.

Съемки пройдут в Башкортостане, Дагестане, Крыму, Татарстане, Чечне, Якутии, Архангельской, Воронежской, Московской, Мурманской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, а также Краснодарском, Красноярском, Пермском краях и Ханты-Мансийском автономном округе.

Организаторы: Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа и студии Red Pepper Film, а также при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Предыдущая статья
«Телемания — 2025» представила шорт-лист
Следующая статья
Alessandra: “Возвращение в Россию для меня — это продолжение истории”

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru