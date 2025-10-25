«Телемания — 2025» представила шорт-лис

Всего на фестиваль пришло 1404 заявки со всего мира. В конкурс вошло 49 фильмов из России, Армении, Беларуси и Узбекистана. Торжественная церемония награждения победителей фестиваля состоится во Всемирный день телевидения в концертном зале «Останкино».
ТЕЛЕМАНИЯ JUNIOR
- «Уроки математики», реж. Андрей Рудыка (ГБОУ СОШ № 212, г. Москва).
- «Таня», Дарья Симанихина (ГБПОУ РО «РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ», г. Ростов-на-Дону).
- «Громче слов», реж. Вероника Баландина (Южно-Уральский государственный колледж, г. Челябинск).
- «Движение наших душ», реж. Дементий Коршунов (ГБОУ Школа № 1741, г. Москва).
- «Послушаем», реж. Иван Бормотов (АНО «Новые Горизонты», г. Москва).
- «28 петель», реж. Марина Евсеева (Детский пресс-центр «Резонанс», г. Архангельск).
Основной конкурс
Лучший репортаж
- “Путь камня”, автор Кристина Белозерова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
- “Хранители Шикотана”, автор Дарья Доннер (Институт кино и телевидения (ГИТР).
- “Бабушки ледникового периода”, автор Елизавета Тушканова (Институт кино и телевидения (ГИТР).
- “Поэзия жизни”, автор Агата Сулейманова (Институт кино и телевидения (ГИТР).
- “Код искусства”, автор Тимур Молчанский (Казанский государственный институт культуры).
- Лучший документальный фильм
- “Вверх тормашками”, реж. Екатерина Ксёнц (Белорусская государственная академия искусств).
- “Застывший день, остывший чай”, реж. Анна Баязитова (Казанский государственный институт культуры).
- “Видные люди”, реж. Софья Бобырева (Институт кино и телевидения (ГИТР).
- “Околица”, реж. Валерия Константинова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
- “Между 7 и 15”, реж. Полина Ледяева (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучший игровой короткометражный фильм
- “Некрасивая девочка “, реж. Лера Фарион (Институт кино и телевидения (ГИТР).
- “Алолай”, реж. Карен Петросян (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).
- “Робинзон?”, реж. Марианна Мовсесян (Российско-Армянский Университет).
- “Уходя гасите свет”, реж. Павел Груздев (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучший web-проект / телевизионная программа
- “ГИТР Вовремя” (Институт кино и телевидения (ГИТР).
- “Преступление и наказание”, авторы Аделина Файзуллина, Карина Саяхова, Сабина Гасанов (Казанский федеральный университет).
- “Три девицы на селе”, авторы Анастасия Федосеева (Российский Университет Дружбы народов).
Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)
- “Превращение”, реж. Екатерина Голубева (Институт кино и телевидения (ГИТР).
- “Художник может быть один”, реж. Софья Бабий, Григорий Датских, Елизавета Стишкина, Софья Стрих (Институт кино и телевидения (ГИТР).
- “Fast Experience”, реж. Владислав Васильев (Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая работа режиссёра
- Мария Николаева (“Дом белого аиста”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Анастасия Бородина (“Ветер поднимается”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Елизавета Ладоникова (“Впечатления минувших дней”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Даниил Мороз (“Я жива”, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
- Никита Журавлев (“Теплая жизнь”, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).
Лучшая работа журналиста / репортёра
- Илья Кузнецов (“Байкал: pH 8.21”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Алина Исхакова, Валерия Иващенко, Софья Сибрикова (“Право на себя”, Новосибирский государственный университет).
- Ульяна Куприянова (“Свирский Диоген”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Артём Николаев (“Капитан”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая операторская работа
- Софья Мухтарова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Даниил Прогер (“Домино”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Сергей Рашеев-Орел (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Мария Рыбакова (“В стране Макара и его телят”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая работа звукорежиссёра
Александра Вагнер-Орф (“Домино”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
Иван Медведев (“Первое слово”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
Мария Нагорская (“БАД хвост: в поисках человека”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая работа художника
- Ангелина Кухарская (“Избушка”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Екатерина Ульянова (“Земля саламандр”, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).
Дарья Андрианова (“Танцплощадка”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучший сценарий
- Григорий Сазанов, Дарья Швыкова, Софья Шамова (“Дом с витражом”, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).
- Ульяна Ананьина (“Слова к тебе”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Эльдор Кудратилляев (“Люби меня!”, Узбекский государственный институт культуры и искусства).
- Антон Хвалей (“Жук знает слишком много”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Евгения Федорова (“Отключение через 3… 2… 1…”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
Лучшая работа продюсера
- Кристина Белозерова (“Путь камня”, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
- Елена Пузанова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
- Елизавета Никовская (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
В состав профессионального жюри под председательством Леонида Млечина, президента Международной академии телевидения и радио (IATR), вошли:
- Александр Котт, режиссёр, сценарист, продюсер
- Георгий Рюмин, креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинга», руководитель КСО проекта «Территория КИТ», продюсер, сценарист, предприниматель, спикер, популяризатор медиа-индустрии.
- Елена Суринова, PR директор “Time Out”.
- Николай Пестов, Директор Российского государственного архива кинофотофонодокументов.
- Никита Тихонов-Рау, режиссер, продюсер, генеральный директор АНО Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор», сооснователь Клуба социально преобразующего контента «Хедлайнеры. Импакт Медиа».
- Митрий Семёнов-Алейников, режиссёр, сценарист.
- Адилет Каржоев, режиссёр, продюсер, глава кафедры кино, телевидения и медиаискусств Американского университета в Центральной Азии, основатель Бишкекской документальной лаборатории, поддерживающей молодых документалистов в Кыргызстане.
- Константин Владимиров, коммерческий директор Медиа-Телекома.
- Александр Горновский, режиссёр, сценарист.
- Дмитрий Заслуев, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио.
Студенческое жюри представлено учащимися Института кино и телевидения (ГИТР).
Показы конкурсных фильмов пройдут в Институте кино и телевидения (ГИТР), где запланировано голосование за Звезду ГИТРа, в павильоне “Рабочий и колхозница” на ВДНХ и в сети кинотеатров Москино в ноябре.
Так же, в ноябре, для номинантов «Телемании» (шорт-лист) предусмотрен день интенсивов в Институте кино и телевидения (ГИТР) при поддержке телеканала RT, школа RT и платформы документального кино RT.Doc.