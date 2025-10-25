Оплата публикаций

«Телемания — 2025» представила шорт-лис

editor
By editor
23
заглушка

Всего на фестиваль пришло 1404 заявки со всего мира. В конкурс вошло 49 фильмов из России, Армении, Беларуси и Узбекистана. Торжественная церемония награждения победителей фестиваля состоится во Всемирный день телевидения в концертном зале «Останкино».

ТЕЛЕМАНИЯ JUNIOR

  • «Уроки математики», реж. Андрей Рудыка (ГБОУ СОШ № 212, г. Москва).
  • «Таня», Дарья Симанихина (ГБПОУ РО «РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ», г. Ростов-на-Дону).
  • «Громче слов», реж. Вероника Баландина (Южно-Уральский государственный колледж, г. Челябинск).
  • «Движение наших душ», реж. Дементий Коршунов (ГБОУ Школа № 1741, г. Москва).
  • «Послушаем», реж. Иван Бормотов (АНО «Новые Горизонты», г. Москва).
  • «28 петель», реж. Марина Евсеева (Детский пресс-центр «Резонанс», г. Архангельск).

Основной конкурс

Лучший репортаж

  • “Путь камня”, автор Кристина Белозерова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
  • “Хранители Шикотана”, автор Дарья Доннер (Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • “Бабушки ледникового периода”, автор Елизавета Тушканова (Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • “Поэзия жизни”, автор Агата Сулейманова (Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • “Код искусства”, автор Тимур Молчанский (Казанский государственный институт культуры).
  • Лучший документальный фильм
  • “Вверх тормашками”, реж. Екатерина Ксёнц (Белорусская государственная академия искусств).
  • “Застывший день, остывший чай”, реж. Анна Баязитова (Казанский государственный институт культуры).
  • “Видные люди”, реж. Софья Бобырева (Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • “Околица”, реж. Валерия Константинова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
  • “Между 7 и 15”, реж. Полина Ледяева (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший игровой короткометражный фильм

  • “Некрасивая девочка “, реж. Лера Фарион (Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • “Алолай”, реж. Карен Петросян (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).
  • “Робинзон?”, реж. Марианна Мовсесян (Российско-Армянский Университет).
  • “Уходя гасите свет”, реж. Павел Груздев (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший web-проект / телевизионная программа

  • “ГИТР Вовремя” (Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • “Преступление и наказание”, авторы Аделина Файзуллина, Карина Саяхова, Сабина Гасанов (Казанский федеральный университет).
  • “Три девицы на селе”, авторы Анастасия Федосеева (Российский Университет Дружбы народов).

Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)

  • “Превращение”, реж. Екатерина Голубева (Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • “Художник может быть один”, реж. Софья Бабий, Григорий Датских, Елизавета Стишкина, Софья Стрих (Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • “Fast Experience”, реж. Владислав Васильев (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа режиссёра

  • Мария Николаева (“Дом белого аиста”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Анастасия Бородина (“Ветер поднимается”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Елизавета Ладоникова (“Впечатления минувших дней”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Даниил Мороз (“Я жива”, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
  • Никита Журавлев (“Теплая жизнь”, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Лучшая работа журналиста / репортёра

  • Илья Кузнецов (“Байкал: pH 8.21”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Алина Исхакова, Валерия Иващенко, Софья Сибрикова (“Право на себя”, Новосибирский государственный университет).
  • Ульяна Куприянова (“Свирский Диоген”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Артём Николаев (“Капитан”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая операторская работа

  • Софья Мухтарова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Даниил Прогер (“Домино”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Сергей Рашеев-Орел (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Мария Рыбакова (“В стране Макара и его телят”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа звукорежиссёра

Александра Вагнер-Орф (“Домино”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Иван Медведев (“Первое слово”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Мария Нагорская (“БАД хвост: в поисках человека”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа художника

  • Ангелина Кухарская (“Избушка”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Екатерина Ульянова (“Земля саламандр”, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Дарья Андрианова (“Танцплощадка”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший сценарий

  • Григорий Сазанов, Дарья Швыкова, Софья Шамова (“Дом с витражом”, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).
  • Ульяна Ананьина (“Слова к тебе”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Эльдор Кудратилляев (“Люби меня!”, Узбекский государственный институт культуры и искусства).
  • Антон Хвалей (“Жук знает слишком много”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Евгения Федорова (“Отключение через 3… 2… 1…”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа продюсера

  • Кристина Белозерова (“Путь камня”, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).
  • Елена Пузанова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР).
  • Елизавета Никовская (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

В состав профессионального жюри под председательством Леонида Млечина, президента Международной академии телевидения и радио (IATR), вошли:

  • Александр Котт, режиссёр, сценарист, продюсер
  • Георгий Рюмин, креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинга», руководитель КСО проекта «Территория КИТ», продюсер, сценарист, предприниматель, спикер, популяризатор медиа-индустрии.
  • Елена Суринова, PR директор “Time Out”.
  • Николай Пестов, Директор Российского государственного архива кинофотофонодокументов.
  • Никита Тихонов-Рау, режиссер, продюсер, генеральный директор АНО Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор», сооснователь Клуба социально преобразующего контента «Хедлайнеры. Импакт Медиа».
  • Митрий Семёнов-Алейников, режиссёр, сценарист.
  • Адилет Каржоев, режиссёр, продюсер, глава кафедры кино, телевидения и медиаискусств Американского университета в Центральной Азии, основатель Бишкекской документальной лаборатории, поддерживающей молодых документалистов в Кыргызстане.
  • Константин Владимиров, коммерческий директор Медиа-Телекома.
  • Александр Горновский, режиссёр, сценарист.
  • Дмитрий Заслуев, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио.

Студенческое жюри представлено учащимися Института кино и телевидения (ГИТР).

Показы конкурсных фильмов пройдут в Институте кино и телевидения (ГИТР), где запланировано голосование за Звезду ГИТРа, в павильоне “Рабочий и колхозница” на ВДНХ и в сети кинотеатров Москино в ноябре.

Так же, в ноябре, для номинантов «Телемании» (шорт-лист) предусмотрен день интенсивов в Институте кино и телевидения (ГИТР) при поддержке телеканала RT, школа RT и платформы документального кино RT.Doc.

