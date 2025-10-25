«Телемания — 2025» представила шорт-лис

Всего на фестиваль пришло 1404 заявки со всего мира. В конкурс вошло 49 фильмов из России, Армении, Беларуси и Узбекистана. Торжественная церемония награждения победителей фестиваля состоится во Всемирный день телевидения в концертном зале «Останкино».

ТЕЛЕМАНИЯ JUNIOR

«Уроки математики», реж. Андрей Рудыка (ГБОУ СОШ № 212, г. Москва).

«Таня», Дарья Симанихина (ГБПОУ РО «РОСТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ», г. Ростов-на-Дону).

«Громче слов», реж. Вероника Баландина (Южно-Уральский государственный колледж, г. Челябинск).

«Движение наших душ», реж. Дементий Коршунов (ГБОУ Школа № 1741, г. Москва).

«Послушаем», реж. Иван Бормотов (АНО «Новые Горизонты», г. Москва).

«28 петель», реж. Марина Евсеева (Детский пресс-центр «Резонанс», г. Архангельск).

Основной конкурс

Лучший репортаж

“Путь камня”, автор Кристина Белозерова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

“Хранители Шикотана”, автор Дарья Доннер (Институт кино и телевидения (ГИТР).

“Бабушки ледникового периода”, автор Елизавета Тушканова (Институт кино и телевидения (ГИТР).

“Поэзия жизни”, автор Агата Сулейманова (Институт кино и телевидения (ГИТР).

“Код искусства”, автор Тимур Молчанский (Казанский государственный институт культуры).

Лучший документальный фильм

“Вверх тормашками”, реж. Екатерина Ксёнц (Белорусская государственная академия искусств).

“Застывший день, остывший чай”, реж. Анна Баязитова (Казанский государственный институт культуры).

“Видные люди”, реж. Софья Бобырева (Институт кино и телевидения (ГИТР).

“Околица”, реж. Валерия Константинова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

“Между 7 и 15”, реж. Полина Ледяева (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший игровой короткометражный фильм

“Некрасивая девочка “, реж. Лера Фарион (Институт кино и телевидения (ГИТР).

“Алолай”, реж. Карен Петросян (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

“Робинзон?”, реж. Марианна Мовсесян (Российско-Армянский Университет).

“Уходя гасите свет”, реж. Павел Груздев (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший web-проект / телевизионная программа

“ГИТР Вовремя” (Институт кино и телевидения (ГИТР).

“Преступление и наказание”, авторы Аделина Файзуллина, Карина Саяхова, Сабина Гасанов (Казанский федеральный университет).

“Три девицы на селе”, авторы Анастасия Федосеева (Российский Университет Дружбы народов).

Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)

“Превращение”, реж. Екатерина Голубева (Институт кино и телевидения (ГИТР).

“Художник может быть один”, реж. Софья Бабий, Григорий Датских, Елизавета Стишкина, Софья Стрих (Институт кино и телевидения (ГИТР).

“Fast Experience”, реж. Владислав Васильев (Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа режиссёра

Мария Николаева (“Дом белого аиста”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Анастасия Бородина (“Ветер поднимается”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Елизавета Ладоникова (“Впечатления минувших дней”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Даниил Мороз (“Я жива”, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Никита Журавлев (“Теплая жизнь”, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Лучшая работа журналиста / репортёра

Илья Кузнецов (“Байкал: pH 8.21”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Алина Исхакова, Валерия Иващенко, Софья Сибрикова (“Право на себя”, Новосибирский государственный университет).

Ульяна Куприянова (“Свирский Диоген”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Артём Николаев (“Капитан”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая операторская работа

Софья Мухтарова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Даниил Прогер (“Домино”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Сергей Рашеев-Орел (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Мария Рыбакова (“В стране Макара и его телят”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа звукорежиссёра

Александра Вагнер-Орф (“Домино”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Иван Медведев (“Первое слово”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Мария Нагорская (“БАД хвост: в поисках человека”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа художника

Ангелина Кухарская (“Избушка”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Екатерина Ульянова (“Земля саламандр”, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Дарья Андрианова (“Танцплощадка”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучший сценарий

Григорий Сазанов, Дарья Швыкова, Софья Шамова (“Дом с витражом”, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Ульяна Ананьина (“Слова к тебе”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Эльдор Кудратилляев (“Люби меня!”, Узбекский государственный институт культуры и искусства).

Антон Хвалей (“Жук знает слишком много”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Евгения Федорова (“Отключение через 3… 2… 1…”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Лучшая работа продюсера

Кристина Белозерова (“Путь камня”, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения).

Елена Пузанова (“Бадма”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

Елизавета Никовская (“Морское воспитание”, Институт кино и телевидения (ГИТР).

В состав профессионального жюри под председательством Леонида Млечина, президента Международной академии телевидения и радио (IATR), вошли:

Александр Котт, режиссёр, сценарист, продюсер

Георгий Рюмин, креативный продюсер «Газпром-Медиа Холдинга», руководитель КСО проекта «Территория КИТ», продюсер, сценарист, предприниматель, спикер, популяризатор медиа-индустрии.

Елена Суринова, PR директор “Time Out”.

Николай Пестов, Директор Российского государственного архива кинофотофонодокументов.

Никита Тихонов-Рау, режиссер, продюсер, генеральный директор АНО Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор», сооснователь Клуба социально преобразующего контента «Хедлайнеры. Импакт Медиа».

Митрий Семёнов-Алейников, режиссёр, сценарист.

Адилет Каржоев, режиссёр, продюсер, глава кафедры кино, телевидения и медиаискусств Американского университета в Центральной Азии, основатель Бишкекской документальной лаборатории, поддерживающей молодых документалистов в Кыргызстане.

Константин Владимиров, коммерческий директор Медиа-Телекома.

Александр Горновский, режиссёр, сценарист.

Дмитрий Заслуев, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио.

Студенческое жюри представлено учащимися Института кино и телевидения (ГИТР).

Показы конкурсных фильмов пройдут в Институте кино и телевидения (ГИТР), где запланировано голосование за Звезду ГИТРа, в павильоне “Рабочий и колхозница” на ВДНХ и в сети кинотеатров Москино в ноябре.

Так же, в ноябре, для номинантов «Телемании» (шорт-лист) предусмотрен день интенсивов в Институте кино и телевидения (ГИТР) при поддержке телеканала RT, школа RT и платформы документального кино RT.Doc.