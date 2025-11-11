ФПРК запустил сценарную лабораторию для лауреатов Конкурса игорового кино

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и студия Red Pepper Film открыли сценарную лабораторию короткометражных игровых фильмов для победителей Конкурса игрового кино, проведённого осенью этого года.

Сценарный интенсив для 12 участников из разных регионов России проходит с 7 ноября до 21 декабря 2025 года. Руководителем лаборатории выступает Иван Соснин – креативный продюсер Конкурса проектов игровых фильмов, режиссер, сценарист, основатель Red Pepper Film. Вместе с командой наставников уральский кинематографист поможет доработать сценарии победителей конкурса – углубить персонажей, добавить перипетии для героев фильмов, проанализирует ожидания и реакцию потенциальной аудитории будущих кинолент и т.д.

В числе наставников:

Мария Меленевская – продюсер, сценарист, режиссер («Тюльпаны», «Далекие близкие», «Обычная женщина», «Пустая комната»);

Лена Ханова – сценарист, креативный продюсер Red Pepper Film («Легенды наших предков», «Тюльпаны»);

Мария Орлова – сценарист, режиссер («Тюльпаны», «Легенды наших предков», «Иваново счастье», «Далекие близкие»).

Следующим шагом станет непосредственная подготовка к съёмочному процессу – проработка актёрского состава, локаций и деталей кинопроизводства – вместе с кастинг-директором Марией Сигал.

«Отличительной чертой ФПРК являются системность и комплексный подход в работе со своими конкурсантами. Это не только финансирование проектов, но и повышение их профессиональных качеств, продюсерское, фестивальное сопровождение. Я рад принять в этом участие, став одним из кураторов лаборатории, чтобы поделиться своим опытом с участниками», – отметил Иван Соснин.

Мы уточнили у победителей, о чем будут их фильмы и как они узнали о конкурсе. Приводим комментарии.

«АВТОСТОПОМ ДО МЕЧТЫ»

Михаил Калинин, режиссер:

«Для меня тема этого фильма – чувство вины за упущенные возможности. Как пережить боль от того, что не додал любви и заботы, проигнорировал важное для человека, которого не стало? Идею можно передать простой истиной – никогда не поздно что-то сделать. Моя героиня превозмогает свой страх поездок и помогает подруге добраться до далекого села её родственников. Но судьба всегда справедлива: помогая другим, мы помогаем себе.

В фильме я ставлю вопрос – чем можно пожертвовать для достижения мечты любимого и надо ли чем-то жертвовать? Мне бы хотелось, чтобы зритель, так же как и я, задал себе эти вопросы, и попытался найти на них ответ».

Елена Хабибрахманова, сценарист:

«Мне всегда были интересны пожилые люди. Больно видеть, как многие из них живут в состоянии одиночества и ненужности, особенно в провинции. Хочется вдохновить и пожилых и молодых на более яркую и полную жизнь, которая возможна всегда и везде.

Региональные программы ФПРК помогли нам взглянуть свежим взглядом на привычное. Мы поняли, что нам есть что показать и рассказать: природу, простых и искренних людей, трогательные истории, взятые из жизни. Вообще ФПРК мы знаем и любим с момента его основания, всегда посещаем мастер-классы, участвуем в конкурсах фонда. В этот раз нам повезло, чему мы очень рады».

«БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»

Степан Бурнашев, режиссер:

«Идея “Белой земли” родилась на съёмках “Пентхауса”, где мой актер Соджи Араи рассказал о жизни заиничи в Японии – про семью, про чувство “своего” и “чужого”. Эти разговоры меня зацепили. Позже в Якутии я встретил потомка корейцев, приехавших сюда в советское время, и узнал, как их семья укоренилась на Севере. Эти две линии – Япония и Якутия – сложились в одну историю о роде, разлучённом прошлым. Так я решил снять короткометражный фильм и написал “Белую землю” – о том, как люди, которых развели границы и прошлое, заново узнают друг друга. И подал заявку на конкурс ФПРК, о котором узнал от друга и соратника – Дмитрия Давыдова».

«ВРЕМЕНИ СВЕТ»

Съёмочная группа:

«Мы узнали о конкурсе из отраслевых ТГ-каналов и коллег-продюсеров. В нашем ТГ-канале мы разместили пост о том, что ищем сценарии короткометражных фильмов. Нам прислали много различных работ из разных городов страны, из которых мы отобрали четыре сценария, самых интересных, по нашему мнению. Эти четыре сценария были разножанровые и предполагали съёмки во Владивостоке, Архангельске, Самаре и Нижнем Новгороде.

Победивший в конкурсе ФПРК проект “Времени свет” сценариста Алексея Мосина, который является также и режиссером фильма, – атмосферный и аутентичный, повествующий о старинной культуре северного населения нашей страны – поморах, которых осталось очень мало, и память о них и их культурных традициях необходимо сохранить для наших потомков.

Для самого Алексея Мосина данный проект – это его личная историческая память, а главные героини списаны с реальных жителей Севера, поскольку предки Алексея Мосина являются поморами, проживающими в Архангельской области. Их речь, юмор и песни легли в основу сценария. Реплики героинь – это подлинные воспоминания из детства сценариста, а бабушки в фильме – собирательный образ женщин Севера, чей свет и смех мы хотим сохранить для будущих поколений.

Помимо профессиональных актеров в фильме будут принимать участие исполнители народных поморских песен из местных поморских хоров Архангельской области, что придаст фильму неповторимый и уникальный колорит.

Фильм “Времени свет” является культурным наследием всего русского Севера, съёмки которого будут проходить в деревне Кимжа Архангельской области, которая входит в список самых красивых деревень России и является уникальной как архитектурно, так и исторически – в ней находятся более семидесяти исторических памятников, поэтому миссия нашей команды состоит в том, чтобы о древней культуре поморов, о достопримечательностях и красотах Архангельской области узнало как можно больше жителей нашей страны со всех регионов».

«ЛАТТА-ЗЕМЛЯ»

Адам Дунаев, режиссер:

«Я активно слежу за индустрией, и о старте конкурса узнал из официального телеграмм-канала ФПРК. Региональному кино очень нужна поддержка, и фонд делает в этом направлении очень важную работу.

Долгое время я сам жил вне родины, поэтому тема поиска своих корней и “земли” мне глубоко интересна для исследования. “Латта” – не только о Земле, а ещё и о том, что разделение людей на народы и племена было сделано не для вражды, а для того, чтобы мы могли познакомиться друг с другом».

«КАК МЫ ДЕДА ПРОВОЖАЛИ»

Александр Титов, режиссер:

«Конкурс ФПРК – это редкая возможность заявить о себе и получить финансирование на короткометражное кино. О нём, кажется, не слышал только ленивый. В какой-то момент мне даже показалось, что знают о нём все, и это круто. Я видел посты в ТГ-каналах, а потом о конкурсе рассказала наш продюсер Юлия Мишкинене.

“Как мы деда провожали” – мой первый опыт в хай-концептовом кино. Всегда интересно пробовать что-то новое. Раньше мои короткометражки были скорее “тихими разговорами”, а в этот раз я решил объединить личную боль с хулиганским решением. Такой формат, как правило, отлично работает именно в коротком метре».

«МАМА ПРОСИЛА НЕ ВЗРЫВАТЬ МЕТЕОРИТ»

Света Владимирова, режиссер:

«Наше кино вдохновлено провинциальным мифом, рождающим пространство сказки в действительности. Меня впечатляет, как образная система фильма, сотканная из тонкой, очень личной истории, конструирует чудо, способное воссоединить двух самых близких людей. Кажется, что его очень не хватает в жизни.

Как молодые кинематографисты, мы всегда ищем пути реализации наших проектов. Я узнала о ФПРК после “эха” фестиваля “Маяк”, проводившегося в Новосибирске. Участию же в этом конкурсе нам способствовала дружба с продакшеном “ЦЕХ”, выпускницей которого является наша продюсер Лиза Морозова, а его миссией – развитие молодого авторского кино и кинопроизводства в регионах. Все совпало».

«ОНУЛ»

Дмитрий Давыдов, режиссер:

«Я думаю, что вопрос сохранения традиционных видов деятельности народов Севера стоит как никогда остро: молодёжь уезжает в города, перестает говорить на своем языке, теряет связь со своей культурой. Кажется, что это серьёзные проблемы, которые никак не озвучены в российском кино. Отмечу, что мы снимем первый фильм на юкагирском языке и будем надеяться, это даст толчок к развитию интереса к юкагирскому народу в целом».

«СКАЗКА ПРО САПОГИ»

Алексей Харитонов, режиссер:

«Изначально это была сказка, которую я рассказывал своим дочерям перед сном. На съёмках одного сериала я рассказал её художнику-постановщику Назик Каспаровой, и она сказала, что из этой истории получится отличное кино, что нужно писать сценарий. Я написал сценарий, но не мог вплотную заняться реализацией проекта из-за нехватки времени на поиск финансирования и подготовку к съёмкам. Но за это время я получил так много поддержки и похвалы, что чувствовал, что просто не могу оставить сценарий в столе.

В сентябре я совершенно случайно узнал о конкурсе ФПРК (не помню, как возник запрос “конкурс короткометражных фильмов”), к тому же в работе было затишье, и мне показалось, что это очень удачное стечение обстоятельств: всё ведёт к тому, чтобы вернуться к своей сказке. У меня подросла вторая дочь, и теперь я и ей рассказываю эту историю перед сном. Забавно, что старшая уже по-другому воспринимает эту сказку. Жду не дождусь, когда смогу показать им эту историю на экране, интересно, что они скажут».

«СНЕЖИНКА №973»

Виталий Суслин, режиссер:

«О ФПРК знаем уже не первый год, обратились в фонд, как только появилась новость о конкурсе на сайте и в соцсетях организации. Нам захотелось рассказать историю о сильном детском чувстве, выраженном в простой и искренней форме. Вместе с героями мы перенесемся в те времена, когда ещё настоящая вера в чудо не омрачена вопросами о его действительной возможности. Новогодние праздники – хорошие предлагаемые обстоятельства для такой киноканвы».

Организатор: Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа и студии Red Pepper Film, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.