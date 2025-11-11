Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUФПРК запустил сценарную лабораторию для лауреатов Конкурса игорового кино

ФПРК запустил сценарную лабораторию для лауреатов Конкурса игорового кино

editor
By editor
32
заглушка

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и студия Red Pepper Film открыли сценарную лабораторию короткометражных игровых фильмов для победителей Конкурса игрового кино, проведённого осенью этого года.

Сценарный интенсив для 12 участников из разных регионов России проходит с 7 ноября до 21 декабря 2025 года. Руководителем лаборатории выступает Иван Соснин – креативный продюсер Конкурса проектов игровых фильмов, режиссер, сценарист, основатель Red Pepper Film. Вместе с командой наставников уральский кинематографист поможет доработать сценарии победителей конкурса – углубить персонажей, добавить перипетии для героев фильмов, проанализирует ожидания и реакцию потенциальной аудитории будущих кинолент и т.д.

В числе наставников:

  • Мария Меленевская – продюсер, сценарист, режиссер («Тюльпаны», «Далекие близкие», «Обычная женщина», «Пустая комната»);
  • Лена Ханова – сценарист, креативный продюсер Red Pepper Film («Легенды наших предков», «Тюльпаны»);
  • Мария Орлова – сценарист, режиссер («Тюльпаны», «Легенды наших предков», «Иваново счастье», «Далекие близкие»).

Следующим шагом станет непосредственная подготовка к съёмочному процессу – проработка актёрского состава, локаций и деталей кинопроизводства – вместе с кастинг-директором Марией Сигал.

«Отличительной чертой ФПРК являются системность и комплексный подход в работе со своими конкурсантами. Это не только финансирование проектов, но и повышение их профессиональных качеств, продюсерское, фестивальное сопровождение. Я рад принять в этом участие, став одним из кураторов лаборатории, чтобы поделиться своим опытом с участниками», – отметил Иван Соснин.

Мы уточнили у победителей, о чем будут их фильмы и как они узнали о конкурсе. Приводим комментарии.

«АВТОСТОПОМ ДО МЕЧТЫ»

Михаил Калинин, режиссер:

«Для меня тема этого фильма – чувство вины за упущенные возможности. Как пережить боль от того, что не додал любви и заботы, проигнорировал важное для человека, которого не стало? Идею можно передать простой истиной – никогда не поздно что-то сделать. Моя героиня превозмогает свой страх поездок и помогает подруге добраться до далекого села её родственников. Но судьба всегда справедлива: помогая другим, мы помогаем себе.

В фильме я ставлю вопрос – чем можно пожертвовать для достижения мечты любимого и надо ли чем-то жертвовать? Мне бы хотелось, чтобы зритель, так же как и я, задал себе эти вопросы, и попытался найти на них ответ».

Елена Хабибрахманова, сценарист:

«Мне всегда были интересны пожилые люди. Больно видеть, как многие из них живут в состоянии одиночества и ненужности, особенно в провинции. Хочется вдохновить и пожилых и молодых на более яркую и полную жизнь, которая возможна всегда и везде.

Региональные программы ФПРК помогли нам взглянуть свежим взглядом на привычное. Мы поняли, что нам есть что показать и рассказать: природу, простых и искренних людей, трогательные истории, взятые из жизни. Вообще ФПРК мы знаем и любим с момента его основания, всегда посещаем мастер-классы, участвуем в конкурсах фонда. В этот раз нам повезло, чему мы очень рады».

«БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»

Степан Бурнашев, режиссер:

«Идея “Белой земли” родилась на съёмках “Пентхауса”, где мой актер Соджи Араи рассказал о жизни заиничи в Японии – про семью, про чувство “своего” и “чужого”. Эти разговоры меня зацепили. Позже в Якутии я встретил потомка корейцев, приехавших сюда в советское время, и узнал, как их семья укоренилась на Севере. Эти две линии – Япония и Якутия – сложились в одну историю о роде, разлучённом прошлым. Так я решил снять короткометражный фильм и написал “Белую землю” – о том, как люди, которых развели границы и прошлое, заново узнают друг друга. И подал заявку на конкурс ФПРК, о котором узнал от друга и соратника – Дмитрия Давыдова».

«ВРЕМЕНИ СВЕТ»

Съёмочная группа:

«Мы узнали о конкурсе из отраслевых ТГ-каналов и коллег-продюсеров. В нашем ТГ-канале мы разместили пост о том, что ищем сценарии короткометражных фильмов. Нам прислали много различных работ из разных городов страны, из которых мы отобрали четыре сценария, самых интересных, по нашему мнению. Эти четыре сценария были разножанровые и предполагали съёмки во Владивостоке, Архангельске, Самаре и Нижнем Новгороде.

Победивший в конкурсе ФПРК проект “Времени свет” сценариста Алексея Мосина, который является также и режиссером фильма, – атмосферный и аутентичный, повествующий о старинной культуре северного населения нашей страны – поморах, которых осталось очень мало, и память о них и их культурных традициях необходимо сохранить для наших потомков.

Для самого Алексея Мосина данный проект – это его личная историческая память, а главные героини списаны с реальных жителей Севера, поскольку предки Алексея Мосина являются поморами, проживающими в Архангельской области. Их речь, юмор и песни легли в основу сценария. Реплики героинь – это подлинные воспоминания из детства сценариста, а бабушки в фильме – собирательный образ женщин Севера, чей свет и смех мы хотим сохранить для будущих поколений.

Помимо профессиональных актеров в фильме будут принимать участие исполнители народных поморских песен из местных поморских хоров Архангельской области, что придаст фильму неповторимый и уникальный колорит.

Фильм “Времени свет” является культурным наследием всего русского Севера, съёмки которого будут проходить в деревне Кимжа Архангельской области, которая входит в список самых красивых деревень России и является уникальной как архитектурно, так и исторически – в ней находятся более семидесяти исторических памятников, поэтому миссия нашей команды состоит в том, чтобы о древней культуре поморов, о достопримечательностях и красотах Архангельской области узнало как можно больше жителей нашей страны со всех регионов».

«ЛАТТА-ЗЕМЛЯ»

Адам Дунаев, режиссер:

«Я активно слежу за индустрией, и о старте конкурса узнал из официального телеграмм-канала ФПРК. Региональному кино очень нужна поддержка, и фонд делает в этом направлении очень важную работу.

Долгое время я сам жил вне родины, поэтому тема поиска своих корней и “земли” мне глубоко интересна для исследования. “Латта” – не только о Земле, а ещё и о том, что разделение людей на народы и племена было сделано не для вражды, а для того, чтобы мы могли познакомиться друг с другом».

«КАК МЫ ДЕДА ПРОВОЖАЛИ»

Александр Титов, режиссер:

«Конкурс ФПРК – это редкая возможность заявить о себе и получить финансирование на короткометражное кино. О нём, кажется, не слышал только ленивый. В какой-то момент мне даже показалось, что знают о нём все, и это круто. Я видел посты в ТГ-каналах, а потом о конкурсе рассказала наш продюсер Юлия Мишкинене.

“Как мы деда провожали” – мой первый опыт в хай-концептовом кино. Всегда интересно пробовать что-то новое. Раньше мои короткометражки были скорее “тихими разговорами”, а в этот раз я решил объединить личную боль с хулиганским решением. Такой формат, как правило, отлично работает именно в коротком метре».

«МАМА ПРОСИЛА НЕ ВЗРЫВАТЬ МЕТЕОРИТ»

Света Владимирова, режиссер:

«Наше кино вдохновлено провинциальным мифом, рождающим пространство сказки в действительности. Меня впечатляет, как образная система фильма, сотканная из тонкой, очень личной истории, конструирует чудо, способное воссоединить двух самых близких людей. Кажется, что его очень не хватает в жизни.

Как молодые кинематографисты, мы всегда ищем пути реализации наших проектов. Я узнала о ФПРК после “эха” фестиваля “Маяк”, проводившегося в Новосибирске. Участию же в этом конкурсе нам способствовала дружба с продакшеном “ЦЕХ”, выпускницей которого является наша продюсер Лиза Морозова, а его миссией – развитие молодого авторского кино и кинопроизводства в регионах. Все совпало».

«ОНУЛ»

Дмитрий Давыдов, режиссер:

«Я думаю, что вопрос сохранения традиционных видов деятельности народов Севера стоит как никогда остро: молодёжь уезжает в города, перестает говорить на своем языке, теряет связь со своей культурой. Кажется, что это серьёзные проблемы, которые никак не озвучены в российском кино. Отмечу, что мы снимем первый фильм на юкагирском языке и будем надеяться, это даст толчок к развитию интереса к юкагирскому народу в целом».

«СКАЗКА ПРО САПОГИ»

Алексей Харитонов, режиссер:

«Изначально это была сказка, которую я рассказывал своим дочерям перед сном. На съёмках одного сериала я рассказал её художнику-постановщику Назик Каспаровой, и она сказала, что из этой истории получится отличное кино, что нужно писать сценарий. Я написал сценарий, но не мог вплотную заняться реализацией проекта из-за нехватки времени на поиск финансирования и подготовку к съёмкам. Но за это время я получил так много поддержки и похвалы, что чувствовал, что просто не могу оставить сценарий в столе.

В сентябре я совершенно случайно узнал о конкурсе ФПРК (не помню, как возник запрос “конкурс короткометражных фильмов”), к тому же в работе было затишье, и мне показалось, что это очень удачное стечение обстоятельств: всё ведёт к тому, чтобы вернуться к своей сказке. У меня подросла вторая дочь, и теперь я и ей рассказываю эту историю перед сном. Забавно, что старшая уже по-другому воспринимает эту сказку. Жду не дождусь, когда смогу показать им эту историю на экране, интересно, что они скажут».

«СНЕЖИНКА №973»

Виталий Суслин, режиссер:

«О ФПРК знаем уже не первый год, обратились в фонд, как только появилась новость о конкурсе на сайте и в соцсетях организации. Нам захотелось рассказать историю о сильном детском чувстве, выраженном в простой и искренней форме. Вместе с героями мы перенесемся в те времена, когда ещё настоящая вера в чудо не омрачена вопросами о его действительной возможности. Новогодние праздники – хорошие предлагаемые обстоятельства для такой киноканвы».

Организатор: Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа и студии Red Pepper Film, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Предыдущая статья
Новогодний сладкий подарок от Деда Мороза
Следующая статья
«Триллер» Майкла Джексона установил исторический рекорд долголетия

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru