«Триллер» Майкла Джексона установил исторический рекорд долголетия

Кадр из клипа Майкла Джексона "Триллер". Изображение: express.co.uk

Легендарная композиция Майкла Джексона «Thriller» вновь поразила музыкальный мир, совершив впечатляющий скачок в хит-параде Billboard Hot 100. В чарте от 15 ноября песня взлетела с 32-й на 10-ю позицию, что позволило покойному «Королю поп-музыки» установить беспрецедентный рекорд.

Благодаря этому возрождению, Джексон стал первым в истории артистом, чьи песни попадали в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд: с 1970-х по 2020-е годы. Таким образом, он превзошел достижение Энди Уильямса, который занимал лидирующие позиции в пяти разных декадах.

Свой первый сольный успех в топ-10 Джексон отметил еще в ноябре 1971 года с дебютным синглом «Got To Be There». За всю карьеру музыкант собрал внушительную коллекцию из 30 хитов в первой десятке, 13 из которых достигли вершины чарта. Последний раз до нынешнего успеха он оказывался в топ-10 в 2018 году благодаря сотрудничеству с Дрейком в треке «Don’t Matter to Me».

Примечательно, что свой самый первый визит в топ-10 в составе группы The Jackson 5 Майкл совершил еще в 13-летнем возрасте: хитом «I Want You Back» коллектив вошел в чарт на исходе 1960-х.

Новый виток популярности «Thriller» традиционно связан с хэллоуинской неделей (с 31 октября по 6 ноября). В этот период песча продемонстрировала впечатляющий рост: количество стримов выросло на 57% (до 14 млн), радиоэфир — на 124% (9,3 млн слушателей), а также было продано 3000 цифровых копий.

Кроме того, «Thriller» теперь является абсолютным рекордсменом по продолжительности пребывания в Hot 100 среди всех песен Майкла Джексона — 26 недель в чарте. Он обогнал такие вечные классические хиты с одноименного альбома, как «Billie Jean» и «Beat It», каждый из которых продержался в хит-параде по 25 недель.

