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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Нехорошая квартира: на телеканалах выходит триллер «Вместе навсегда» с Шамилем Мухамедовым

editor
By editor
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Шамиль Мухамедов

Дизайнер Женя берет в ипотеку квартиру, подозрительно дешевую, и заселяется туда со своей девушкой. После переезда парню начинают сниться страшные сны, он видит призрак бывшей хозяйки квартиры, которая называет его убийцей. Герой хочет избавиться от квартиры, но договор не предполагает досрочного расторжения. Девушка Жени, не выдержав нервного напряжения, уходит от него. Чтобы покончить со своим кошмаром, Женя едет в городок Маранск, где ему предстоит разобраться с трагическими событиями десятилетней давности.

«Эстетика мистического жанра мне нравится своей визуальной красотой. Тем, что ее можно подчеркивать, добавлять в историю различные сказочные элементы, которые в реальной жизни выглядели бы немножко чудаковато. «Вместе навсегда» — это фильм ужасов. История о вине, о том, как беспечное поведение может привести к трагедии, и как мозг человека эту трагедию может забыть, но чувство вины будет жить с ним всю жизнь», – говорит режиссер-постановщик Руслан Паушу.

Главные роли в фильме сыграли Шамиль Мухамедов («Расплата», «Выбери меня»), Полина Кудимова («Страх над Невой») и Кристина Шелобкова (Чистые руки). Режиссером выступил Руслан Паушу («Затаив дыхание», «Один шанс на троих», «Рая знает всё!»).

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