Нехорошая квартира: на телеканалах выходит триллер «Вместе навсегда» с Шамилем Мухамедовым

Дизайнер Женя берет в ипотеку квартиру, подозрительно дешевую, и заселяется туда со своей девушкой. После переезда парню начинают сниться страшные сны, он видит призрак бывшей хозяйки квартиры, которая называет его убийцей. Герой хочет избавиться от квартиры, но договор не предполагает досрочного расторжения. Девушка Жени, не выдержав нервного напряжения, уходит от него. Чтобы покончить со своим кошмаром, Женя едет в городок Маранск, где ему предстоит разобраться с трагическими событиями десятилетней давности.

«Эстетика мистического жанра мне нравится своей визуальной красотой. Тем, что ее можно подчеркивать, добавлять в историю различные сказочные элементы, которые в реальной жизни выглядели бы немножко чудаковато. «Вместе навсегда» — это фильм ужасов. История о вине, о том, как беспечное поведение может привести к трагедии, и как мозг человека эту трагедию может забыть, но чувство вины будет жить с ним всю жизнь», – говорит режиссер-постановщик Руслан Паушу.

Главные роли в фильме сыграли Шамиль Мухамедов («Расплата», «Выбери меня»), Полина Кудимова («Страх над Невой») и Кристина Шелобкова (Чистые руки). Режиссером выступил Руслан Паушу («Затаив дыхание», «Один шанс на троих», «Рая знает всё!»).