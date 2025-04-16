«Таганрог» – военная драма на основе реальных событий

Военно-историческая драма «Таганрог» – сериал о героях донского подполья в годы Великой Отечественной войны. Восьмисерийный сериал основан на реальных событиях и архивных документах. Он расскажет о подвигах советских юношей и девушек, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками в оккупированном Таганроге.

Главный герой сериала — офицер госбезопасности Виктор Швец (Денис Донской), который под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов (Кирилл Балобан), в реальной жизни возглавлявший антифашистскую организацию в Таганроге.

«Таганрог» создан кинокомпанией «Триикс Медиа» совместно с «Газпром-Медиа Холдингом» при поддержке Института развития интернета (АНО ИРИ), а также Национального центра исторической памяти при Президенте РФ в рамках проекта «Без срока давности». В производстве проекта были задействованы более 4,5 тысяч актеров, включая участников Движения Первых.

«Наш совместный с «Триикс Медиа» проект — это больше, чем просто экранизация исторических событий. Это дань памяти героям донского подполья, прошедшим через нечеловеческие испытания и пытки для защиты нашей Родины в годы оккупации Ростовской области немецко-фашистскими захватчиками. Подобные проекты крайне важны для сохранения исторической и культурной памяти нашего народа. Для нас как создателей особенно ценно, что активное участие в работе с архивными записями, легшими в основу сериала, принимала российская молодежь. Это значит, что подвиг предков не забыт, что новые поколения чувствуют связь с прошлым и осознают его значение», – отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Ростовской областях, а также непосредственно в Таганроге. Подготовка к созданию картины началась в марте 2024 года, а съемочный период стартовал в июле и длился 60 смен, что составило 720 часов.

Сценарий сериала разрабатывался при участии историков и представителей Российской академии наук. Автор идеи проекта — руководитель поискового объединения «Миус-фронт», военный историк Андрей Кудряков. Режиссёром стал уроженец Ростовской области Арменак Назикян.

«Съемки сериала «Таганрог» были для меня определённым испытанием. Весь ужас войны, который преодолела советская молодёжь, выстояла, не сдалась, заслуживает глубокого уважения и памяти. Мне как человеку, родившемуся в Ростовской области и знающему историю своего родного края, было делом чести снимать такой проект. И это не высокопарные фразы, а реальная гордость за своих земляков», — отметил режиссёр Арменак Назикян.

«Сериал «Таганрог» является ярким примером сохранения исторической памяти о наших настоящих героях. Считаем это важным и символичным, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества. Очень знаковым является и то, что инициатива создания этого проекта исходила от молодёжи Ростовской области, которую мы максимально старались привлекать к участию в съемках. Именно через такие картины формируется преемственность поколений», — подчеркнула генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.