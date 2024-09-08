Галерея Carré d’artistes Moscow примет участие в ярмарке молодого современного искусства blazar 2024

Тамара Шипицина. «Мосвич» Из серии «Лето проходит». 2024. Техника: бумажная литография. Материалы: лен, типографская краска, холст, подрамник, лак

Галерея современного искусства Carré d’artistes Moscow, сотрудничающая с современными российскими и зарубежными художниками, уже почти 10 лет является активным участником российского художественного рынка. В сентябре галерея примет участие в ярмарке молодого современного искусства blazar 2024 и представит на своем стенде произведения Тамары Шипициной и Анастасии Керекеши.

Тамара Шипицина. «Маленький принц 2». 2024. Монотипия, вышивка, холст, подрамник, лен, винтажные игрушки СССР

Тамара Шипицина. «Ларек» Из серии «Лето проходит». 2024. Техника: бумажная литография. Материалы: лен, типографская краска, холст, подрамник, лак

Уроженка Волгограда и сооснователь самоорганизации волгоградских художников «РепеY», участница нижегородской арт-резиденции — Студии «Тихая» Тамара Шипицина занимается преимущественно печатной графикой, экспериментируя с различными техниками с помощью особого офортного станка, сконструированного по ее собственным чертежам. По мнению Тамары, техника и художественный язык эстампа обладают огромным потенциалом, скрывая в себе богатый мир приемов и возможностей. «Меня привлекает способность современного искусства быть открытым для каждого человека. На данный момент моя художественная практика — это попытка осмысления бытового и природного ландшафта нашей страны. Вместе с тем я ощущаю, что окружающее меня пространство не оценивается людьми как нечто значимое и принадлежащее им. Поэтому я создаю такие работы, чтобы они документально точно воспроизводили реальность и при этом находили положительный отклик в душе зрителей. Создавая свои объекты, я стремлюсь установить визуальные, тактильные и эмоциональные каналы связи, позволяющие доносить до них волнующие меня вопросы и идеи», — объясняет Тамара Шипицина. В начале декабря этого года откроется персональная выставка художницы в Московском музее современного искусства.

Анастасия Керекеша. Марина. 2024. Холст, масло

Москвичка Анастасия Керекеша отдает предпочтение технике масляной живописи, однако нередко использует в работе и смешанную технику с элементами графики и коллажа. В персонажах ее картин нетрудно узнать образы современников, однако Анастасия утверждает, что ее произведения не являются отражением реальности. «Моя живопись — это мои фантазии о том, какой мог бы быть мир, если бы был другим. Герои моих работ не имеют лиц и зачастую даже четкого понятного пространства вокруг себя. Зритель понимает, что перед ним, но не видит конкретных деталей. Все это дает человеку самое важное — возможность пофантазировать, придумать свою историю. Придумывая героев, их судьбу, завязку сюжета и его конец, я могу проживать множество жизней», — признается Анастасия Керекеша.