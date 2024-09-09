Видеопроект «Возвращение дома» представили в КАРО «Октябрь»

8 сентября 2024 года в кинотеатре КАРО «Октябрь» состоялось представление видеопроекта Студии Ивана Старостина «Возвращение Дома». Центральной темой проекта «Возвращение Дома» стала уникальная история усадьбы великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова «Ивановка».

Усадьба Ивановка Тамбовской губернии, в которой создано 85 процентов композиторского наследия Рахманинова, была полностью утрачена в 1919 – 1921 годах, оказавшись в эпицентре крестьянского восстания; полувековой подвижнический труд учителя Александра Ермакова подарил усадьбе вторую жизнь. История возрождения «Ивановки» навсегда обрела свое великое и неповторимое звучание, а чудо возрождения можно назвать необъяснимым – ведь усадьба не потеряла своей вдохновляющей силы. Сегодняшняя «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством Сергея Рахманинова, но при этом является мощным источником вдохновения для деятелей искусства всех его направлений; множество значимых в масштабах страны творческих свершений вдохновлено «Ивановкой». Возрожденный мир усадьбы продолжает интенсивно питать русскую культуру, оставаясь одновременно и ее колыбелью, и ее центром. Справедливости ради отметим, что подвижник Александр Ермаков занимался не только историей и судьбой «Ивановки»; он стоял у истоков множества процессов восстановлений и воссозданий, понимая значение усадеб-колыбелей русской культуры и необходимость их возрождения не только во имя сохранения и понимания основ и традиций русской культуры, но и продолжения ее непрерывного развития.

Видеопроект в КАРО «Октябрь» представили его создатели – преподаватель Московской консерватории, кандидат искусствоведения, видеограф Иван Старостин и доцент Московской консерватории, пианистка Елена Тарасова. Вступительные слова сказали члены съемочной группы видеопроекта – сотрудники Музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка» Татьяна Дорофеева и Юлия Запяткина, композитор, профессор Московской консерватории Андрей Микита. Татьяна и Юлия рассказывали о музейных династиях, которые восходят к служителям семьи Сатиных-Рахманиновых и о звучании живой истории в пространстве Музея-заповедника. Рассказ Андрея Микиты был посвящен впечатлениям периода творческой работы на территории музея над новым сочинением – современные композиторы приезжали работать в «Ивановку» и раньше, создавая музыкальные приношения Рахманинову, но впервые в музыкальном искусстве появилась летопись истории самой усадьбы «Ивановка», и ее автором стал Андрей Микита.

Видеопоказ посетили представители Московской консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных, Межрегиональной общественной организации «Шаляпинский центр», Фонда А.Н. и А.С. Скрябиных, музейного сообщества столицы, представители информационных агентств и московских СМИ, а также научный мир, артистический социум, студенчество творческих вузов. Импровизированно сложившееся после показа обсуждение было искренним, трогательным и пронзительным.

Документальный проект Студии Ивана Старостина «Возвращение Дома», представленный в КАРО «Октябрь», доступен для просмотра в сети Интернет на популярных российских видеоплатформах.

О фильме

История имения «Ивановка» начинается в пятидесятые годы XVIII века. Названное в честь своего основателя, Ивана Александровича Сатина, в своем архитектурном облике, как и в своей философии Дома, складывается при сыне основателя, Александре Ивановиче Сатине. Этот Дом станет семейным очагом и творческой лабораторией великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова, но будет полностью утрачен в 1919 – 1921 годах, оказавшись в эпицентре крестьянского восстания.

В 1971 году в школу Ивановки, построенную на территории утраченной усадьбы Сатиных-Рахманиновых, приезжает работать учитель Александр Иванович Ермаков. Полувековой труд Александра Ивановича возвращает России дом Рахманинова – Дом, который не потерял своей аутентичной силы и по сей день является неисчерпаемым источником вдохновения для художников и артистов.

Летом 2024 года «Ивановка» становится творческой лабораторией для композитора Андрея Иштвановича Микиты. Размышляя об исторических процессах, жизни, чести, долге, осмысливая темы, неизменно основополагающие для русской культуры, в числе которых — подвижничество, просветительство, самопожертвование, созидание, возрождение, сохранение памяти, в благословенной тиши усадьбы композитор создает пьесу «Возвращение Дома. Рапсодия на тему сирени» с посвящением Александру Ермакову. Историю возвращения Дома Рахманинова можно увидеть в нотах и услышать в музыке.