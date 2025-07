Галерея pop/off/art объявила о начале работы с художником Георгием Пузенковым

Галерея pop/off/art объявляет о начале работы с Георгием Пузенковым (г.р. 1953) – одним из наиболее значимых художников современности, ставшим пионером интеллектуального переосмысления образа картины в условиях медиареальности. Его практика, сформировавшаяся на пересечении классической живописи, философии и новых технологий, балансирует между критикой визуального языка цифровой эпохи и метафизической плотностью традиционного искусства.

Георгий Пузенков родился в 1953 году в Краснополье (Белоруссия) в семье врачей. Первые уроки рисования получил у дедушки-художника из Витебска, учившегося с Марком Шагалом. В 1967 году закончил Художественное училище им. Фешина в Казани. В 1968 году семья переехала в Москву, а уже в 1971 году он поступил в Московский университет электронной техники на факультет компьютерных технологий, продолжая параллельно заниматься искусством. Окончив университет с отличием, Пузенков поступил в Московскую полиграфическую академию на факультет графики, откуда выпустился в 1983 году. С 1983 по 1987 год работал с издательствами и участвовал в ключевых выставках перестройки: 17-я и 18-я Молодежные, Рок-Арт-Парад «АССА», «Эрмитаж», «Лабиринт» и другие. С 1987 года начал активно выставляться за границей, а в 1990 году по приглашению Галереи Ханса Майера начал работать в Германии. Сейчас живет и работает в Кельне и в Москве.

Георгий Пузенков является участником ряда масштабных зарубежных и российских проектов. В 1993 году в Государственной Третьяковской галерее художник представил 42-метровую инсталляцию «Стена» – первую в истории музея. Широкий резонанс в Европе получил процесс по авторскому праву в контексте постмодернистской апроприации, где Пузенков стал центральной фигурой: в 1995 году он выиграл дело против Хельмута Ньютона, что стало правовым и художественным прецедентом. 15 апреля 2005, в день рождения Леонардо Да Винчи, российский космонавт Сергей Крикалев взял в десятидневный космический полет к МКС холст Пузенкова «Single Mona Lisa 1:1», а параллельно с ним астронавт Роберто Виттори доставил на борт ее «невидимую» нано-копию. По возвращении на Землю, в рамках 51-ой Венецианской биеннале изображение воплотилось в многочастную инсталляцию «Mona Lisa Goes Space»: первая ее часть состояла из шестиметровой башни, внутри которой из 500 алюминиевых блоков с изображениями работы был реализован радужный спектр с взаимными отражениями посетителей, неба и самой «Single Mona Lisa 1:1», а вторая представляла стену фотографий космического путешествия «Моны Лизы» в холле вокзала Санта-Лючия.

Работы художника находятся в более чем 30 крупных частных и музейных коллекциях в России и за рубежом, таких как: Музей Людвига (Кельн, Германия; Русский музей, Санкт-Петербург; Кобленц, Германия); Государственная Третьяковская галерея (Москва), Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Московский музей современного искусства; Собрание Министерства культуры (Москва), Собрание фонда «Венецианская биеннале» (Венеция, Италия), Kunstmuseum Bochum (Германия), Museum Ritter (Вальденбух/Штутгарт, Германия), Collection of the State of Hesse (Германия), Собрание Министерства труда (Берлин, Германия), Собрание Синагоги (Кёльн, Германия), Собрание Еврейского культурного центра (Кёльн, Германия), Stella Art Foundation (Москва), Собрание Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк, США) и др.

Галерея pop/off/art планирует активное изучение, показ и популяризацию работ Георгия Пузенкова как на российской арт-сцене, так и зарубежом. Этой осенью мы представим произведения художника на ключевой ярмарке современного искусства Cosmoscow, после чего в pop/off/art на Винзаводе состоится персональная выставка Пузенкова, которая пройдет в России впервые с 2013 года.