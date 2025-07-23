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«Сектор Газа»: PREMIER объявил о начале съемок нового полнометражного художественного фильма

editor
By editor
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сектор газа - юра хой
Фото © PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявляет о начале съемок нового полнометражного проекта — художественного фильма «Сектор Газа», основанного на судьбе и творчестве Юрия Клинских, известного под сценическим именем Юрий Хой, лидера культовой панк-рок-группы.

Особенно важным и трогательным моментом стало присутствие на площадке Ирины Клинских — дочери Юрия Хоя. Она сопровождает проект с самого начала работы над сценарием и глубоко вовлечена в создание этой истории. Режиссер проекта — Владимир Щегольков.

Для PREMIER «Сектор Газа» — не первый шаг в сторону полного метра, но особенно важный: это художественный фильм о человеке, который стал голосом целого поколения.

Проект реализуется при участии онлайн-кинотеатра PREMIER и продюсерской компании «Арна Медиа».

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