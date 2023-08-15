Галерея pop/off/art представляет персональную выставку Владимира Потапова «Обе белые»

Галерея pop/off/art представляет персональную выставку ключевого российского художника среднего поколения Владимира Потапова «Обе белые». Тотальная инсталляция, которая развернется в пространстве галереи, будет представлять собой трехчастное высказывание, обращенное к теме восприятия политической истории и рефлексии над настоящим. Название проекта отсылает к одноименному психологическому эксперименту, который проводился в СССР в 70-е гг.: человеку предлагалось ответить на вопрос, какого цвета пирамидки стоят перед ним. По предварительной договоренности группа людей утверждала, что обе пирамидки белые, хотя одна из них была черного цвета. Испытуемый не обращал на это внимания и соглашался с мнением большинства.

Владимир Потапов. Белая серия № 1. 2023. Холст, грунт, 150х200 см

Владимир Потапов. Белая серия № 2. 2023. Холст, грунт, 150х200 см

В экспозиции будут представлены две новые серии работ. Зритель впервые увидит холсты из «Белой серии» и объекты из жженой бумаги из «Черной серии», которые выходят за рамки узнаваемого метода работы над произведением. Художник известен своей концептуальной работой с живописью и цветом, проблематизацией поверхности и материала картины. Посредством обращения к новым медиа, новоизобретенным техникам и темам, проект «Обе белые» станет еще одной важной вехой в развитии художественного языка Владимира Потапова.

Отправной точкой высказывания станут работы из проекта «Проявление» 2014 года, в которых автор указывает на скрытые политические и социальные процессы, которые могут заявить о себе в будущем. Мотив проявления сокрытого, «срывания масок» получит продолжение в смелом художественном жесте – в решении ‘разрушить’ стены галереи с целью обнажить историческую архитектуру, избавиться от удобных большинству нейтральных конструкций и дать голос «Белой серии», сюжеты которой сложены путем удаления фрагментов грунта с поверхности холстов.

Колористическое решение как «Черной серии», так и «Белой серии» продиктовано отказом автора от любого другого цвета, обращением к дихотомии «черное-белое» как реакции на действительность.

Владимир Потапов (1980, Волгоград) – один из ведущих российских художников, куратор, теоретик современного искусства. Получил художественное образование в институте искусств им. П. А. Серебрякова (Волгоград) в 2000-2001 годах. В дальнейшем выпускник института проблем современного искусства и «Свободных мастерских» (Москва). Потапов номинировался на ряд крупных отечественных и международных премий по современному искусству, Лауреат Премии Анатолия Зверева (2021). Участник и куратор десятков групповых выставок. Персональная выставка «По памяти» была показана в Московском музее современного искусства (2015), персональная выставка «Впереди только история» прошла в Кунстхалле города Росток, Германия (2018), совместная выставка с Эммануэлем Борнштейном «Yes, chaos» прошла в галерее Crone в Берлине (2022), персональный проект «Ничего другого» был реализован в галерее FUTURO (Нижний Новгород, 2022) и Центре современной культуры «Смена» (Казань, 2023). Работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи (Москва), Музея современного искусства (Краков), Московского музея современного искусства, Музея современного искусства PERMM (Пермь), Музея современного искусства им. Сергея Курехина (Санкт-Петербург), Фонда поддержки современного искусства «Cфера» (Москва), в ряде крупных частных и корпоративных коллекций. Живет и работает в Москве.

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