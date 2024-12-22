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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Киностудия «Союзмультфильм» показала первый тизер спортивного мультсериала «Чемпионы» на фестивале Хомякон

editor
By editor
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дмитрий губерниев - чемпионы - хомякон
Телеведущий Дмитрий Губерниев на премьере тизера мультсериала «Чемпионы». Фестиваль гик=культуры «Хомякон». Фото © Софья Анцупова, пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Киностудия «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатр Okko показали первый тизер нового спортивного мультсериала «Чемпионы». Премьера состоялась в рамках фестиваля гик-культуры Хомякон.

Проект создается при поддержке Континентальной хоккейной лиги, а также при участии бренда грузовиков «Валдай» от Группы компаний «Современные транспортные технологии». Мультсериал поставлен по мотивам серии знаменитых спортивных мультфильмов режиссёра Бориса Дёжкина («Шайбу! Шайбу!», «Матч реванш», «Метеор на ринге»). Партнерами мультсериала выступают Министерство спорта Российской Федерации и портал «Чемпионат».

В роли комментатора анимационных хоккейных матчей выступил телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Я уже давно мечтал попробовать себя в озвучивании спортивного мультсериала и очень рад, что мой дебют состоялся именно в этом проекте, — поделился Дмитрий, — У нас большая страна, прекрасные дети и мы можем помочь им увлечься спортом с помощью таких проектов. Кто-то из них обязательно заинтересуется и станет профессионалом, кто-то выйдет играть во двор на хоккейную «коробку», а кто-то будет просто болельщиком. Важно, чтобы мы вместе создавали для наших детей все необходимые условия и мне кажется, что у нас с «Союзмультфильмом» это точно получится!»

Вместе с тем, хоккею будет посвящен только первый сезон «Чемпионов». Другие части проекта расскажут о командных соревнованиях в разных дисциплинах — футболе, волейболе, баскетболе, дзюдо и др.

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