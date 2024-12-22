Киностудия «Союзмультфильм» показала первый тизер спортивного мультсериала «Чемпионы» на фестивале Хомякон

Киностудия «Союзмультфильм» и онлайн-кинотеатр Okko показали первый тизер нового спортивного мультсериала «Чемпионы». Премьера состоялась в рамках фестиваля гик-культуры Хомякон.

Проект создается при поддержке Континентальной хоккейной лиги, а также при участии бренда грузовиков «Валдай» от Группы компаний «Современные транспортные технологии». Мультсериал поставлен по мотивам серии знаменитых спортивных мультфильмов режиссёра Бориса Дёжкина («Шайбу! Шайбу!», «Матч реванш», «Метеор на ринге»). Партнерами мультсериала выступают Министерство спорта Российской Федерации и портал «Чемпионат».

В роли комментатора анимационных хоккейных матчей выступил телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Я уже давно мечтал попробовать себя в озвучивании спортивного мультсериала и очень рад, что мой дебют состоялся именно в этом проекте, — поделился Дмитрий, — У нас большая страна, прекрасные дети и мы можем помочь им увлечься спортом с помощью таких проектов. Кто-то из них обязательно заинтересуется и станет профессионалом, кто-то выйдет играть во двор на хоккейную «коробку», а кто-то будет просто болельщиком. Важно, чтобы мы вместе создавали для наших детей все необходимые условия и мне кажется, что у нас с «Союзмультфильмом» это точно получится!»

Вместе с тем, хоккею будет посвящен только первый сезон «Чемпионов». Другие части проекта расскажут о командных соревнованиях в разных дисциплинах — футболе, волейболе, баскетболе, дзюдо и др.