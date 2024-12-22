АRT!ШОК и Katrin Sahara представили трек «Майами диско»

20 декабря на всех аудиостриминговых платформах вышел трек «Майами диско» — дуэт авторов-исполнителей АRT!ШОК и Katrin Sahara. Трек попал в плейлист «ГРОМЧЕ: Поп-музыка» сервиса Звук.

«Дата релиза символична: сегодня отмечается День радостной песни, а наша именно такая. В преддверии Нового года трек поможет настроиться на яркие праздничные выходные и отпуска в жарких странах», — комментирует ART!ШОК.

«Майами диско» — чувственная поп-композиция о страстных романтических отношениях. Томный вокал и жгучие танцевальные ритмы призваны передать знойную беззаботность Майами как одного из наиболее желанных курортов, символа мечты о жизни под солнцем. Вальяжные мелодии гитары и сочные перкуссии придают треку лёгкий латиноамериканский вайб.

«Мы познакомились в июне 2024 года на конкурсе MUZ ЗАВОД, вскоре договорились о дуэте, записали свои партии в Архангельске и Москве. Главное: вложили в эту зажигательную песню кусочек лета. Уверена, тепло трека согреет в холода», — рассказала Katrin Sahara.

АRT!ШОК — артист-праздник, победитель конкурса TRUE MUSIC в номинации «Видео, которым хочется поделиться», серебряный призер турнира «РОК» от «ПРО ПЕСНИ». За его плечами — 12 синглов, попадание в плейлисты («Роковая любовь» от VK Музыки, «Видеошоты» от Яндекс Музыки (дважды), «ГРОМЧЕ: Поп-музыка» Звука (дважды), «Родной буст» в Яндекс Музыке и Spotify), Топ-15 Jager Music Awards 2019, ротация на радио Nara FM, «Земля Плюс», Hookah Radio, Свой стиль, KOMPROMIS FM.

Katrin Sahara — победительница вокального конкурса «Преображение» (Петербург), «Мисс Медиа 2023» на всероссийском конкурсе красоты «Ты уникальная невеста России», участница шоу «Битва экстрасенсов», кастингов «Фабрики звезд», «Песни» и «Пацанки».



Оба артиста попали в плейлист «Лучшая фан поддержка» проекта «Мультижанр», а также писали тексты песен с известными исполнителями: Katrin Sahara — с Жаном Милимеровым (экс-«Премьер-министр»), ART!ШОК — с хитмейкером Fargo.



Впереди у ART!ШОК — выступление в полуфинале конкурса MUZ ЗАВОД, Katrin Sahara готовит к выпуску новый трек, который помог ей пройти в третий этап конкурса «Мультижанр».