Галерея современного искусства К35 представляет выставочный проект «Сон в летнюю ночь»

HOUDINI Art Group. «Горчичное Зерно, Душистый Горошек, Паутинка и Мотылек». 2024. Холст, акрил, 90×180 см

В новой живописной серии арт-группа HOUDINI предлагает зрителю очень вольную трактовку классических шекспировских персонажей и сюжетов. Это современный мир, где намек на волшебство едва ощутим, а следы присутствия фей можно заметить только краем глаза.

Арт-группа, объединившая трех художников – Машу Лам, Кирилла Силантьева и Сергея Блоха – получила название в честь величайшего фокусника Гарри Гудини. Ведь каждое произведение искусства – это рукотворная магия, фокус, занимательное шоу. И в тоже время – побег от реальности. Мир не совершенен, и именно искусство приходит на помощь в момент осознания человеком действительности.

Пьесы Шекспира идеально иллюстрируют метод работы HOUDINI и логику их повествования – это “театр в театре”, где действие происходит внутри другого действия. Карнавал, несерьезное представление, зажатое во временные рамки, имеющее свое начало и завершение, оставляет после себя больше вопросов, чем ответов. При всей театральности и “сладком” инфантилизме искусство HOUDINI обращается прежде всего к глубинным дилеммам внутри человеческой психики, к мировоззренческим клише и обманам восприятия. Сюжеты работ строятся на инверсии двоичных противопоставлений, где плохое становиться хорошим, богохульник – епископом, а оружие – игрушкой. Один и тот же объект вызывает противоположные чувства, а то и вовсе выбивает почву из-под ног.

Художники предлагают зрителю взглянуть на сюжет с двух противоположных точек зрения. Первый раз посмотреть и удивиться волшебным свойствам, но затем увидеть естество и разоблачить химеры. А следом оглянуться на реальность, которая уже давно растворилась в бесконечном наслоении смыслов и иллюзий.

HOUDINI Art Group. «Не может никогда быть слишком плохо, / Что преданность смиренно предлагает». 2024. Холст, акрил, 100×200 см

HOUDINI Art Group. «Там грозные афинские законы / Не страшны нам». 2024. Холст, акрил, 90×150 см

HOUDINI Art Group. «Ткач Основа и его ослиная голова». 2024. Холст, акрил, 100×200 см